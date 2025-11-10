「第4種踏切」をご存じでしょうか。遮断機や警報機がない踏切のことです。事故の発生頻度は、遮断機がついた踏切のおよそ2倍といわれています。佐賀県小城市にある第4種踏切には10日、事故の危険を減らすため、簡易的な遮断機が設置されました。

佐賀県のJR小城駅近くの踏切です。遮断機も警報機もない「第4種踏切」といわれる場所に10日午前、人の手で動かす簡易的な遮断機が設置されました。





■JR九州職員「すごくシンプルな作りになっています。左右確認の上、踏切に入る時は引く、もしくは上に上げてくぐるような形で入る。」工事のあと、近隣住民はJRの職員から使い方の説明を受け、実際に通って使い心地を確認しました。■甘木地区・秋吉敬二 区長「非常に安心安全に考えていただいて、歩いて通る人たちには十分助かります。」

国土交通省によりますと、第4種踏切の数は2024年3月末の時点で全国に2367か所です。全ての踏切のおよそ7パーセントにあたります。



総務省によりますと、第4種踏切の事故の発生頻度は、遮断機と警報機がある「第1種踏切」のおよそ2倍で、毎年、死亡事故が起きていると危険性を指摘しています。



JR九州は第4種踏切については廃止、つまり踏切そのものを無くすことを基本路線としています。



ただ、今回の場所は新興住宅街で、この5年ほどで人口が増加しました。踏切の廃止は生活が不便になるなど地元の理解が得られないとして、JR側は暫定的に簡易遮断機を設置しました。



■JR九州 佐賀工務所・西川貢 副所長

「（第4種踏切の）一番の対策は廃止していくことと思っていますので、粘り強く地元の方と協議していく必要があるかと思います。」



JR九州は簡易遮断機の安全性を検証し、効果が認められればほかの場所でも暫定的な設置を検討するとしています。