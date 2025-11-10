◇第50回社会人野球日本選手権大会準々決勝 三菱自動車岡崎5―7NTT東日本（2025年11月10日 京セラドーム）

社会人野球の日本選手権は10日に準々決勝が行われ、都市対抗準優勝の三菱自動車岡崎は、NTT東日本に5―7で敗れて19年以来6年ぶりの4強入りを逃した。

1―7の9回に3ランを含む4得点を挙げて2点差まで迫るも、猛追は届かなかった。

2失策が響くなど計7失点と崩れ、梶山義彦監督は「守りのチームなのでミスが出ると、このような展開になる。（都市対抗準優勝など）会社史上一番成績を残せたのではないかと思うが、さらに突き詰めないと上にはいけない」と悔やんだ。

山梨学院（山梨）出身で高卒2年目の岳原陵河は、5回1死無走者で代打として今大会出場。2球目のフォークに二ゴロに倒れ、「打席に立たせてもらい、来年につなげることは学べた」と振り返った。

高卒1年目の昨年から4番を任された左打ちの強打者。入社2年目の今年は5月に右足首靱帯（じんたい）断裂で約4カ月間実戦から離れ、今夏都市対抗も出場できなかった。

「故障した期間をチャンスと捉え、体作りや打撃フォームを見直してきた。結果には結びつかなかったけれど、やっていることは間違っていないと前向きに捉えています」

来年はドラフト解禁年となる高卒3年目を迎える。「一番はチームのためにやれるよう、しっかりと自分を見つめ直したい」と見据えた。

◇岳原 陵河（おかはら・りょうが）2005年（平17）6月10日生まれ、東京都葛飾区出身の20歳。5歳から奥戸北青空で野球を始めて投手などを務める。中学では江戸川中央シニアに所属。山梨学院（山梨）では1年秋からベンチ入り。2年秋から背番号7を背負い、3年春に選抜優勝。三菱自動車では入社1年目の24年から2年連続で日本選手権出場。遠投110メートル。1メートル87、89キロ。右投げ左打ち。