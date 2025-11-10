¡ÖÇ¤Ï¤É¤³¡©¡×¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¡È¸¶½ÉËþµÊ¡Éµ®½Å¤Ê»äÉþ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ÄË¬¤ì¤¿¡È¤¢¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤Ë³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¼ÁÌä¤â
¡¡À¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¡£µ®½Å¤Ê»äÉþ»Ñ¤È¡È¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÌ¾¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¡È¸¶½ÉËþµÊ¡Éµ®½Å¤Ê»äÉþ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡WWE½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Â«¤Î´Ö¤Î¥ª¥Õ¤òÆüËÜ¤ÇËþµÊ¤·¤¿¤³¤È¤òµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅìµþ¤Ç¤ÎÃ»¤¤À¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Âè°ìÃÆ¤Ï¸¶½É¤Î¥¥ã¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥¥ã¥Ã¥×»Ñ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼«»£¤ê¤È¸¶½É¤ÎÉ÷·Ê¤Î2Ëç¤òÅê¹Æ¡£10·î26Æü¤ËÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É½êÂ°¤ÎÌÁÍ§¡¦´äÃ«ËãÍ¥¤È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Î¸å¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤¿¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¡ÖÂè2ÃÆ¤¬Áá¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢¡È¥¥ã¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÇ¤Ï¤É¤³¡©¡×¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢Ç¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥Ô¥å¥¢¤Ê´¶ÁÛ¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡WWEÆüËÜ¸ø±é¢ª¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥ÉÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤ÈÅÜÅó¤Î¹ñÆâ³®Àû¥Ä¥¢¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¥¤¥è¡£WWE¡Ö¥í¥¦¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¼¡¤Ê¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£
