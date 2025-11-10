クマの出没が各地で相次ぐ異常事態が続いています。先週末には米沢市の旅館にクマが侵入し、その翌日にはJR新庄駅の車庫にクマが入り込んだため山形新幹線が区間運休となりました。もしも街なかなどでクマと遭遇した場合、どう対処すれば良いのかー専門家に話を聞きました。



先週の金曜日ー。



記者リポート「米沢市の旅館です。クマはこちらの階段と階段のわずかな隙間から中に入ったとみられています」





米沢市の滑川温泉の旅館・福島屋に体長およそ1.2メートルのクマ1頭が入り込んで4時間余り居座りました。クマは厨房の外壁を壊し、床下を通って旅館の中に侵入。食べ物を求めて館内を荒らしました。当時、旅館には経営者家族3人がいて、バリケードを作り2階に避難しました。滑川温泉 福島屋 笹木和夫社長（防火扉を閉めて…）「クマは中に行けない。防火扉内に避難した時はまだ建物内に入っていなかった。入られそうだということで奥の部屋に避難して防火扉を閉めた。避難している時はドンドンとかガサガサとかそんな音が扉の外からした」クマは猟友会のメンバーが”緊急銃猟”による発砲で駆除しました。一方、周辺では別の親子グマも目撃され、箱わなの設置が続けられていますが、現在も捕獲には至っていません。旅館侵入翌日の土曜日、午後1時すぎ、JR新庄駅の東側で撮影された映像です。目の前を走る1頭のクマが向かった先は…。駅員「本日、新庄駅構内でクマが出没したため…」午後2時半ごろ、JR新庄駅構内にある新幹線の車庫でクマ1頭が居座っているのが見つかりました。混乱「15時17分発の表記が消えている…」「この新幹線ではどの手段でも間に合わない…」この影響で、山形新幹線は新庄発・東京行きの1本が新庄ー山形間で区間運休となりました。クマは体長50センチほどの子グマとみられ、居座りから1時間半後、箱わなで捕獲されました。クマの生態に詳しい岩手大学農学部の山内貴義准教授にクマから身を守るための対策を聞きました。岩手大学農学部山内貴義准教授「ペットのえさやごみなどクマのえさとなるものを外に放置しない。柿の木の実がずっとついたままで家の庭とか敷地内にあると狙われたりする。早めにもいでしまうか管理できないなら木を切った方がいい」岩手大学農学部山内貴義准教授「街中で遭遇した時、例えば100メートル以上離れている場合はクマが興奮していないなら興奮させないように大声を出したりしない。車の中や建物の中に避難してもらう。急に走って逃げたりするとパニックになって追いかけてきたりする。逃げられない状況なら顔とかお腹とか首とか急所を守る行動を取ってほしい」山内さんは、クマが目の前に現れた時とっさに動けるよう、普段から練習しておく必要性を強く呼びかけています。