“月120万円の高待遇”も過酷な罰金制度…暴力と搾取が支配するカンボジアの特殊詐欺拠点「日本人は高く売れる」警察と犯罪組織に癒着か

特殊詐欺の拠点がカンボジアに広がっている。高額報酬を餌に日本人を“かけ子”として集め、暴力と罰金で支配する中国系の犯罪グループ。SNSで助けを求めた男性の証言をもとにFNNは現地に入り、拠点を取材した。

毎週のように救出要請

カンボジア特殊詐欺拠点・元かけ子：

（詐欺行為をやっていたのか？）はい。詐欺行為は行いました

8月、我々は、国外の詐欺グループに関わり命懸けで脱出したという日本人男性から話を聞いた。

きっかけは、男性がSNSに投稿したメッセージ。

「家族・友人へ。私は詐欺組織から脱出し、今プノンペンの日本大使館にいます」

この短い言葉の裏にあったのは、詐欺によるカネと暴力が支配する世界。男性がいたのは、カンボジアの中国系詐欺グループだった。

カンボジア特殊詐欺拠点・元かけ子：

命がいくつあっても足りません。

さらに取材を進めると、カンボジアでは今も、日本人が次々と大使館に助けを求めている実態が明らかに。

在カンボジア日本大使：

救出要請は毎週のようにある。24時間土日も休みなしというか気が抜けない日々で。

日本をターゲットにした特殊詐欺の拠点で、何が起きているのか。

至るところに廃墟…

日本国内で、あとをたたない特殊詐欺被害。多くの犯行グループが拠点としているのが、カンボジアだ。

10月中旬。FNNは、その拠点を取材するため、首都プノンペンから車で3時間ほどの場所にある南部の港湾都市シアヌークビルに向かった。

かつて「第2のマカオ」を目指し、中国資本による不動産の開発ラッシュが続いた街は、夜になるとカジノや高級ホテルのネオンがきらめき、中国語の看板が目立つ。

しかし、日中に街を歩いてみると、街の至るところに建設中に放置されたとみられる建物がある。

2020年の新型コロナの流行や、中国経済の減速で投資が急停止し、中国企業が撤退。その結果、未完成の建物が360棟以上も放置されるなど街はゴーストタウン状態になった。

トゥクトゥク運転手：

労働者はいるけど建設主がいなくなり、廃墟になっている。

経済の失速とともに治安は悪化した。

暗躍する中国系組織

こうした隙間に入り込んだのが、中国系の犯罪組織だ。

ビーチ沿いで屋台を出している人：

中国人同士が好き勝手に銃撃戦をやっていて怖い。

大量の札束を持ち、踊り狂う人たち。これは、タイのメディアが報じたカンボジアの詐欺拠点で活動する中国人グループとみられる映像だ。

犯罪組織は、国外の拠点から電話での詐欺などを繰り返している。

こうした組織は、街のどこに拠点を置いているのか。

中華系レストランなどが並ぶエリアの一角。団地のような建物の出入口には、多くの警備員が出入りする人を厳格にチェックしているように見える。

詐欺拠点の多くは、警戒のため警備員が配置されるという。

周辺では、これまで複数回にわたって、詐欺グループの摘発が行われた。詐欺グループは、このような外部との接触が遮断された空間で活動しているとみられる。

「日本人は高く売れる」

こうした拠点では、詐欺の電話をかけるため、日本人を「かけ子」として集めている実態がある。

カンボジア特殊詐欺拠点・元かけ子：

やっぱり日本人っていうのはまじめなので、高く売れるっていう話はよく聞きます。

我々の取材にこう語るのは、シアヌークビルの詐欺拠点にいたという30代の日本人男性。金を借りていた知人らに日本で拉致され、強制的に連れていかれたという。

取材班はGPSの位置情報を元に、男性が監禁されていたという場所に向かった。

記者：

あの白い建物ですね。かなり高い塀に囲われています。監視カメラがあります。

その場所には、男性が話した特徴と一致する2階建ての建物が…。

複数の車が止まったり、人が出入りするなど現在も何らかの活動をしていることが伺える。

高待遇も過酷な罰金制度

男性が、内部の実態を証言した。

カンボジア特殊詐欺拠点・元かけ子：

6LDKくらいでバルコニーとプールがあって、プールの対岸にははなれも2部屋あって。一言で言うなら豪邸。食事については三食保証されておりまして、全部元締め持ちでした。

詐欺グループは中国人によって取り仕切られ、男性は警察官などを装ってウソの電話をかけさせられていたと話す。さらに、拠点には他にも4人の日本人がいたという。

報酬は日本円にして、月120万円。高待遇だが、その裏にあったのが過酷な罰金制度だ。

遅刻やけんか、無断欠勤をすると多額の罰金を取られるなど、実際は管理側に金を搾取される仕組みだった。

カンボジア特殊詐欺拠点・元かけ子：

月8000ドルの給料がなくなると同時にマイナスになるまでみえたので。命がいくつあっても足りません。

この拠点にいたのは数日間で、その間にだましとった金額は0円だったと話す男性。その後、自力で脱出し、タクシーで日本大使館に駆け込んだ。

大使館も気が抜けない日々

詐欺拠点などから救出要請を行う日本人は、一体どのくらいいるのか。

在カンボジア日本大使館・植野篤志大使：

まだ現在進行中の案件もあるので、申し上げにくいですけれども、私の感覚で言うとですね、（救出要請は）毎週のようにございます。

我々が取材した男性だけでなく、日本人が次々と大使館に助けを求めているという。

在カンボジア日本大使館・植野篤志大使：

大使館の館員も、もう本当にあの24時間土日も休みなしというか気が抜けない日々で。

こうした日本人が後を絶たないもう一つの理由は、日常的に行われている暴力の存在だ。

拠点では、様々な国から集められた人たちが、売り上げノルマを達成できないと、暴行や拷問も受けるケースも報告されている。

国際社会からの強い非難を受け、カンボジア政府は7月から、拠点の一斉摘発を始め、関係者3000人以上を拘束したと発表するなど成果を強調している。

だが、政府や警察と犯罪組織の癒着も指摘されている。

アムネスティ･インターナショナル東南アジア担当 モンセ・フェレール副局長：

警察と詐欺グループがコミュニケーションをとっている可能性が高い。カンボジア政府は長年にわたって、詐欺グループの活動を黙認していた。

日本人関与の拠点いまも

さらに取材を進めると、詐欺グループの新たな動きが見えてきた。

プノンペン中心部にある、詐欺拠点の疑いがある建物。2024年には、多くの部屋に明かりがともり、ベランダで過ごす人や祈りを捧げているような人も見られたが、10月に再び同じ場所を撮影すると…真っ暗で、建物はもぬけの殻になっていた。

さらに、拠点があったとみられる他の複数の場所でも、人の気配がなくなっていた。

取材中に監視する人が…

こうしたなか、いまも多くの日本人が関わる拠点があるとの情報をキャッチした。

詐欺グループの現役リクルーター：

詐欺拠点は、取り締まりがないベトナム国境に移っていて、日本人は100人ぐらいいる。

その場所は、プノンペンから車で3時間、ベトナム国境近くの町。

記者：

巨大な建物群が見えてきました。かなり多くの部屋に電気がついています。

地元住民：

（Q建設が始まってどのくらい？）1年ちょっと。建設のスピードは早い。

地元住民に話を聞くと、この一帯に詐欺グループが拠点を置き、中国人などが出入りしているという。

取材を進めていると、我々を見ながら誰かに連絡を取り始めた人物が…。

記者：

ちょっと、車に入ろう。ここを離れます…。

この時、日本人の存在は確認できなかったが、11月4日には現地当局が同じくベトナム国境の町で日本人13人を拘束した。

厳罰化が急務に

詐欺グループは、捜査の手が及びにくい地域へ移転を繰り返しているとみられる。

犯罪に加担する日本人はなぜ後を絶たないのか。

在カンボジア日本大使館・植野篤志大使：

いかにこの特殊詐欺に加担することが間違ったことであって、それが、自分が厳罰に処せられる問題ということを周知するということだと思います。

日本人を取り込み、時に詐欺を強要しながら、点々と拠点を移し続けている詐欺グループ。撲滅に向けて、詐欺罪の厳罰化と国際的な連携が急務となっている。

