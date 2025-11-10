向こう3カ月でコメ価格下がる見通しも高止まり続く　“替え玉”無料のラーメン店やパンが人気…製麺所の倒産は最少ペース

お昼時、“ラーメン激戦区”と呼ばれる東京・千代田区の神田神保町で大繁盛していたお店「俺の創作らぁめん 極や 神田神保町店」。

皆さんのお目当ては、何度でも注文できる“無限替え玉”です。

会社員（20代）は「ありがたい。（ラーメン）1000円超える時代になって、替え玉で200円、400円となるなら、無料の所に行きたいよねとなる」と話しました。

帝国データバンクによりますと、2025年1月から10月までの間に倒産した製麺所はわずか4件にとどまり、過去10年で最少ペースに。

人気の追い風となっているのは、米価格が高止まりしていることです。

ゆで卵までおかわりし放題で、替え玉を注文した男性はラーメンを堪能したあとに卵を3つもパクパク。

さらにライスまで無料でついてくる気前の良さですが…。

俺の創作らぁめん極や・龍店長：

ものすごく高いのでお米が。2024年にはまだ（1kg）600円前半、今月780円くらい。

米価格の高止まりが経営を圧迫する中、10日、新たに発表されたのは、向こう3カ月の米価格の見通しを示す指数です。

11月からの3カ月間の指数は39となり、価格の上昇と下落のボーダーラインを下回りました。

新米の収穫量が増える中、価格が安くなるという観測が広がりつつあります。

10日、神奈川・横浜市内の「スーパーセルシオ和田町店」を訪ねると、よく売れているのは少量の米で、5kgの価格は5000円前後となっていました。

スーパーセルシオ和田町店 食品バイヤー・久保田浩二さん：

新米が出て少し時間がたってますが、高止まりが続いている状況。パンの特売セールの商品などは、売れ行きはすごく伸びている。

買い物客は「お米買っちゃうと、結局おかずが結構高くなる。そういう点考えると、お米よりはパンとかが安いのかな」と話します。

そして、今後3カ月間で米価格が下がっていく見通しと発表されたことについて、買い物客からは「言ってるだけでいつも下がんない」「（Q.いくらくらいまで下がってほしい？）4000円くらいまで」などの声が聞かれました。

麺類などの人気が高まる中でも、食卓の主役である米価格が下がることへの期待は変わりないようです。