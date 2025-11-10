11月9日、横浜流星がInstagramを更新した。

【写真】『べらぼう』共演者らとの写真も公開

横浜は、自身のInstagramアカウントにて、主演を務めるNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華之夢噺〜』がクランクアップしたことを報告すると、「1年半”べらぼう”に捧げ 大衆文化の基礎を築き上げ、 エンターテイメントを発展させた 蔦屋重三郎に敬意を払い、生ききりました。」とコメント。

続けて、「”べらぼう”に携わった全ての方々、 そして作品を愛して下さった方々に 心から感謝しています。」「大先輩から後輩、また役者以外にも声優さん芸人さん他ジャンルなべらぼうな方々が集い、 新たな大河ドラマを作れた事は財産になりました。」と感謝を綴り、12月14日の放送が最終回になることにも触れると、花束を持った写真や、共演者との写真などを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「1年半の撮影お疲れ様でした」「素晴らしい作品をありがとう」「洒落っ気あふれる粋な大河だった」「最後までしっかり見届けます」「素敵なショット」「写真を見て涙が出ました」「今後の更なるご活躍も楽しみにしております!!」などの声が寄せられている。

横浜は、俳優としてドラマ・映画・舞台とさまざまな作品で存在感を発揮し、2025年3月には映画『正体』（2024年）が評価され、「第48回 日本アカデミー賞」の最優秀主演男優賞を受賞。また、6月6日に公開されたロングランヒット映画『国宝』では、主人公の親友兼ライバルである大垣俊介役を演じており、同作は世界50以上の国と地域で公開されることが決定している。

画像出典：横浜流星オフィシャルInstagramより