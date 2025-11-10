秋田銀行は今年度の中間決算が増収増益だったと発表しました。



一方、県内経済については企業の業績の二極化が顕著だと指摘し幅広い支援に力を入れていく考えを示しています。



秋田銀行の芦田晃輔頭取は歴代最年少で経営のトップに就任し、2年目です。



秋田銀行 芦田晃輔頭取

「中間第2四半期の決算の評価としては、まずは堅調な決算内容であるというふうに思っております」



今年度の中間決算では、一般企業の売り上げにあたる経常収益が268億7,600万円でした。





昨年度の中間決算と比べて28億9,000万円多くなりました。銀行のもうけを示す純利益は昨年度の同じ時期と比べて17億3,300万円多い41億7,100万円でした。中間決算としては3期ぶりの増収増益です。市場の金利上昇などによって貸出金や有価証券の利息収入が増えたことが要因です。一方、県内経済については物価の上昇や人件費の高騰を背景に、企業の業績の二極化が顕著になっていると指摘し、地方銀行としての支援の在り方について次のように述べました。秋田銀行 芦田晃輔頭取「コンサルティング伴走というところが、このあとどんどん、より一層重要になってくるというふうに思ってますので、そこは我々の経験値ですとか知見、ノウハウみたいなものをどれだけ…ここまであったら大丈夫ということないので、延々にそういうものは厚みを増していかなくちゃいけないですから、そこはしっかり対応していく」幅広い支援に力を入れていく考えを示した芦田頭取は「停滞することなく前進する2年目にしていく」とも強調し、通期の業績については純利益は昨年度より約5億円近く多い65億円の予想は修正しないということです。