クマに襲われ自宅にも侵入された男性が語る当時の様子 先月湯沢市中心部で男性4人が立て続けに襲われ…クマは6日間男性の家にとどまり続けた 秋田
先月、湯沢市中心部の民家にクマが侵入して6日間とどまり続け、その後、捕獲されました。
このとき、クマに太ももを噛まれ入院していた住人が、先週金曜日に退院し、当時の様子を語りました。
■湯沢市中心部の民家にクマが侵入…対応は難航
被害に遭った男性(65)
「開けて一歩くらい出て、そうしたら来たんですよね。襲ってきて私が後ろに倒れたんですよ。右の方から中に入っていった」
髙橋勤記者
「いま猟友会の方が猟銃を手にし、現場へと向かいます」
民家の玄関先で65歳の男性を襲ったクマはそのまま男性の家の中へ。
捕獲するためおりが設置されましたが、数日たってもクマはおりに入りません。
銃による捕獲も検討されましたが、現場はJR湯沢駅にも近い市の中心部です。
対応は難航しました。
長期化が懸念されていた先月25日の早朝。
髙橋勤記者
「6日目をむかえ、ようやくクマが捕獲されました。」
前日に追加された2基目のおりにクマが入り、事態は収束。
体長約1.3メートルのオスでした。
■被害に遭った男性が語る当時の様子 6日間クマがとどまった住宅の中は…
クマに太ももを噛まれ、入院していた65歳の男性が先週金曜日に退院し、当時の様子を語りました。
男性
「外でパトカーが何か言っているから。開けてまず顔を出して、一歩踏み出して、そしたらクマが襲ってきて私はここに尻餅をついたと」
まさか玄関のすぐ近くにクマがいるとも思わず、襲われた男性。
太ももにはクマに噛まれた傷が半月ほどたったいまも残っています。
男性
「クマは2歩か3歩で私にかぶりついてきたんですよね」「牙、歯で」
6日間クマがとどまった住宅の中。
幸いにも大きな被害はなかったといい、いまはきれいに片づけられています。
男性
「帰ってきて家に入ったら、獣臭くもないしそんなに汚れてもないし」「玄関にフンがあったぐらいですね」「2階の方も泥っていうか砂の足跡があって全部まわったんだなと思って」「ただ家のキッチンの食器は、落としたんでしょうね、おそらく。下に散らばっていました」
男性は自宅に戻れたことに安堵するとともに、誰にでも起こりうるとして警戒を呼び掛けます。
男性
「こんなところに出るの。山じゃないんだよって」「一人行動をしない。玄関を出るときは一呼吸おいてから外に出る」「気をつけていきましょう」
今月に入っても続いている人の生活圏でのクマの出没と被害。
いつどこでクマに遭遇してもおかしくない異常事態に、まだまだ日常生活での警戒が求められています。