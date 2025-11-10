相次ぐ人の生活圏へのクマの出没は秋の行楽シーズンにも影を落としています。



秋田市の紅葉の名所千秋公園も立ち入りの規制が続いていて、周辺の飲食店や宿泊施設にも影響が出ています。



柴田アナウンサー

「立ち入りの規制が続いている秋田市の千秋公園です。規制線の前、観光客でしょうか複数人、写真を撮って何か話し込んでいる様子がみられます」



周辺の木々が色づいた千秋公園。





クマの出没を受け、今月4日の午後に2回目の立ち入り規制がかかってからきょうで7日目です。県のツキノワグマ等情報マップシステム、クマダスによりますと2回目の立ち入り規制以降、公園付近では10日午後5時までに10件のクマの目撃情報が寄せられています。しかし、公園内の捕獲用のおりには10日も動きはありませんでした。その千秋公園から広小路をはさんだエリアなかいちのにぎわい交流館auです。クマが入り込まないよう、先月から2か所の出入口にある自動ドアを手動に切り替えて営業しています。施設の一角、今年2月末にオープンしたこちらの飲食店にもクマの相次ぐ出没が暗い影を落としています。取材に訪れた時間帯、店内に客の姿はありませんでした。MilkCrown 加藤真貴子さん「歩かなくなっちゃったんで誰も、なのでお食事する方がいらっしゃらないって感じです」店によると、クマを警戒しての予約のキャンセルなどは今のところありませんが、ランチタイムに訪れる客は、夏ごろと比べると1割ほどにまで落ち込んでしまったといいます。MilkCrown 加藤真貴子さん「これ以上クマが出たりするとちょっとどうなるかは分からないので、何とかしていただきたいとは思います」柴田アナウンサー「市街地での相次ぐクマの出没を受け、宿泊業界にも影響が出ています」千秋公園から約600メートルのところにあるJR秋田駅前のホテルでは、先週から、周辺にクマがいないかどうかを問い合わせる件数が増えていて、週末を中心に宿泊予約のキャンセルも出ているといいます。ホテルメトロポリタン秋田 橋本浩執行役員総支配人「ここ数年はインバウンドのお客様がだいぶ増えておりますので、そうなるとこれから11月、特に団体も多く入っているかなという状況ですので、11月いっぱいは（影響が）続くかなと思います」ホテルでは入口近くのスピーカーの音量を上げたり、従業員の見回りの回数を増やしたりするなど対応をとって観光客を出迎えています。ホテルメトロポリタン秋田 橋本浩執行役員総支配人「とにかく一刻も早くですね収束するというか、そういう落ち着いた日常に戻ればなというふうには思っていますし、もちろんお越しいただいたお客様に特に館内の中は安全最優先で取り組んでいきたいなという風に考えています」市街地での相次ぐクマの出没は、観光シーズンの地域経済にも影響を及ぼし続けています。