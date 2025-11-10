「代表初選出の頃とは違う」26歳アタッカーがミックスゾーンで漂わせた“落ち着きと余裕”【日本代表】
2025年11月10日、日本代表がガーナ戦（14日）とボリビア戦（18日）に向けて千葉県内で始動。その後の囲み取材で、ボルシアMG所属の町野修斗（26歳）がメディア対応に臨んだ。
記者の質問に答える町野の姿からは、落ち着きが感じられた。初選出だった2022年７月当時とは違い、今は余裕すら漂う。A代表初招集の後藤啓介についても、「若いし、20歳とかですよね。勢いもあるので、切磋琢磨したいですね」と淡々と語るあたりに、その成熟ぶりが表われていた。
そこで本人に聞いた。「日本代表に初めて選ばれた頃と比べて、心の持ちようにどんな変化がありますか」と。町野の答は以下のとおりだった。
「最初は驚きと嬉しい気持ちでしたが、今は海外で、ブンデスリーガでやらせてもらっている。海外から帰ってくるというのは自信になっていて、その点であの頃とは違います」
現地時間10月28日のDFBポカール２回戦・カールスルーエ戦で移籍後初ゴールを決めた直後だけに、言葉からは手応えも伝わってくる。
「自分が点を取れずに勝っても嬉しくないし、気持ちのノリ方が変わってくる。今は良い状態です」
３−４−２−１システムならCFかシャドーでの起用が予想される町野。ドイツで示しつつある得点感覚を、このアタッカーは日本代表の２連戦でどう生かすか。期待が高まる。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
