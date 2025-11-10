日本代表がガーナ＆ボリビア戦に向けて始動！久保建英ら６人が屋外でトレーニング
11月14日にガーナ代表、18日にボリビア代表と国際親善試合を戦う日本代表が、10日に千葉県内で始動。初日のトレーニングを実施した。
この日、屋外練習を行なったのは久保建英、中村敬斗、菅原由勢、安藤智哉、佐藤龍之介、早川友基の６人。１時間ほど軽めのメニューをこなした。
また、南野拓実、町野修斗、瀬古歩夢は屋内で調整した。
残る海外組が合流し、本格的に始動するのは11日からとなる。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部
