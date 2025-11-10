UCC数量限定『コーヒー福袋2026』公式オンラインストアで販売開始/単品購入より約5万円お得になるセットも

UCC上島珈琲は、UCC公式オンラインストアから『コーヒー福袋2026』(全6種)の予約を、11月10日10時から開始している。

2026年の福袋は、ワンドリップコーヒー『CAFE@HOME(カフェアットホーム)』や、主力カフェ業態『上島珈琲店』の店頭販売アイテムを新たにラインアップに加え、UCC飲用スタイル別詰め合わせセット3種(豆･粉･ワンドリップ)･フレッシュキューブセット2種･上島珈琲店のコーヒー詰め合わせの全6種を販売する。

〈『コーヒー福袋2026』のラインアップ〉

◆コーヒー福袋2026 オリジナルバッグ入りブランケット&マグカップ付き

豆･粉･ワンドリップの全3種:各税込･送料込6,000円

◆コーヒー福袋2026 上島珈琲店 オリジナルロゴ入り真空ボトル&巾着トート付き

税込･送料込6,000円

◆コーヒー福袋2026 CAFE@HOME 1年を彩る365個入り福袋

税込･送料込54,000円

◆コーヒー福袋2026 毎日飲みたい!!CAFE@HOME77個入り福袋

税込･送料込13,770円

〈UCC福袋は飲用スタイル別に豆･粉･ワンドリップの3種を展開〉

UCCオリジナルキャラクターをデザインしたオリジナルバッグ入りブランケット･マグカップ付きの福袋は、飲用スタイルや好みに応じて選べるよう、豆･粉･ワンドリップの全3種をラインアップ。

【予約期間】

11月10日〜16日、11月17日以降順次出荷

【通常発売】

11月17日10時〜

※UCC公式オンラインストアのみでの限定販売。

◆「豆セット」

【価格(税込･送料込)】

6,000円(単品購入より3,960円お得)

コーヒー福袋2026 オリジナルバッグ入りブランケット&マグカップ付き 豆セット

【セット内容】

･UCC ゴールドスペシャル 炒り豆 スペシャルブレンド 230g (豆)

･UCC ゴールドスペシャル 炒り豆 リッチブレンド 230g (豆)

･UCC 珈琲探究 炒り豆 ブルーマウンテンブレンド 140g (豆)

･UCC 珈琲探究 炒り豆 モカブレンド 140g (豆)

･UCC 珈琲探究 炒り豆 コロンビアブレンド 140g (豆)

･UCC 珈琲探究 炒り豆 マンデリンブレンド 140g (豆)

･UCC GOLD SPECIAL PREMIUM 炒り豆 ベリーフルーティ 140g (豆)

･UCC GOLD SPECIAL PREMIUM 炒り豆 ローステッドナッツ 140g (豆)

･UCC GOLD SPECIAL PREMIUM 炒り豆 ディープカカオ 140g (豆)

･UCC GOLD SPECIAL PREMIUM 炒り豆 メロウキャラメル 140g (豆)

･【非売品】UCCオリジナルキャラクター スムースフリースブランケット(バッグ付き)

･【非売品】UCCオリジナルキャラクター バンブーファイバー配合マグカップ

UCC福袋 豆セット セット内容

UCC福袋 豆セット セット内容

◆「粉セット」

【価格(税込･送料込)】

6,000円(単品購入より2,207円お得)

コーヒー福袋2026 オリジナルバッグ入りブランケット&マグカップ付き 粉セット

【セット内容】

･UCC ゴールドスペシャル スぺシャルブレンド 240g (粉)

･UCC ゴールドスペシャル リッチブレンド 240g (粉)

･UCC ゴールドスペシャル まろやかブレンド 240g (粉)

･UCC ゴールドスペシャル コクのブレンド 240g (粉)

･UCC GOLD SPECIAL PREMIUM ベリーフルーティ 140g (粉)

･UCC GOLD SPECIAL PREMIUM ローステッドナッツ 140g (粉)

･UCC GOLD SPECIAL PREMIUM ディープカカオ 140g (粉)

･UCC GOLD SPECIAL PREMIUM メロウキャラメル 140g (粉)

･上島珈琲店 上島珈琲店ブレンド 150g (粉)

･【非売品】UCCオリジナルキャラクター スムースフリースブランケット(バッグ付き)

･【非売品】UCCオリジナルキャラクター バンブーファイバー配合マグカップ

UCC福袋 粉セット セット内容

UCC福袋 粉セット セット内容

◆「ワンドリップコーヒーセット」

【価格(税込･送料込)】

6,000円(単品購入より1,232円お得)

コーヒー福袋2026 オリジナルバッグ入りブランケット&マグカップ付き ワンドリップコーヒーセット

【セット内容】

･UCC 珈琲探究 ワンドリップコーヒー モカブレンド 12杯分

･UCC 珈琲探究 ワンドリップコーヒー コロンビアブレンド 12杯分

･UCC 職人の珈琲 ワンドリップコーヒー 深いコクのスペシャルブレンド 16杯分

･UCC 職人の珈琲 ワンドリップコーヒー あまい香りのリッチブレンド 16杯分

･UCC 職人の珈琲 ワンドリップコーヒー まろやか味のマイルドブレンド 16杯分

･UCC 職人の珈琲 ワンドリップコーヒー ビターな味わいのクラシックブレンド 16杯分

･水素焙煎ワンドリップコーヒー コロンビア産 5杯分

･上島珈琲店 ワンドリップコーヒー 上島珈琲店ブレンド 5杯分

･上島珈琲店 ワンドリップコーヒー W cracking Deep 5杯分

･【非売品】UCCオリジナルキャラクター スムースフリースブランケット(バッグ付き)

･【非売品】UCCオリジナルキャラクター バンブーファイバー配合マグカップ

UCC福袋 ワンドリップコーヒーセット セット内容

UCC福袋 ワンドリップコーヒーセット セット内容

〈上島珈琲店福袋には限定デザインのトートバッグと真空ボトルも〉

上島珈琲店の味が自宅で楽しめるコーヒー福袋。おすすめの羊羹やプリン入りで、おうちカフェにぴったりだという。お出かけや買い物にちょうどいいサイズの、口を絞れる巾着トートバッグと、シックなブラックの真空ボトルは福袋限定のデザイン。

◆「コーヒー福袋2026上島珈琲店 オリジナルロゴ入り真空ボトル&巾着トート付き」

【価格(税込･送料込)】

6,000円(単品購入より648円お得)

【予約期間】

11月10日〜16日、11月17日以降順次出荷

【通常発売】

11月17日10時〜

※UCC公式オンラインストアのみでの限定販売。

コーヒー福袋2026 上島珈琲店 オリジナルロゴ入り真空ボトル＆巾着トート付き

【セット内容】

･上島珈琲店 ミルク珈琲ベース(希釈)無糖 600ml

･上島珈琲店 ミルク珈琲ベース(希釈)加糖 600ml

･上島珈琲店 上島珈琲店ブレンド(15g/約1杯分)

･上島珈琲店 Foot Print of TADAO(15g/約1杯分)

･上島珈琲店 Bow-tie’s pour(15g/約1杯分)

･上島珈琲店 Glass Globe(15g/約1杯分)

･上島珈琲店 Kurakuen the Uphill(15g/約1杯分)

･上島珈琲店の黒糖蜜(お店の黒糖ミルク珈琲に使用)

･上島珈琲店 1杯コーヒーフィルター(5枚入り)

･ひとくち羊羹 煉

･ひとくち羊羹 抹茶

･ひとくち羊羹 栗

･アデリー 秋川牧園 たまご村プリン 2個

･【非売品】上島珈琲店ロゴ入り 真空ステンレスボトル 230ml

･【非売品】上島珈琲店ロゴ入り 厚手コットンガゼット巾着トート

上島珈琲店福袋 セット内容

上島珈琲店福袋 オリジナルロゴ入り真空ボトル＆巾着トート

〈CAFE@HOME福袋は最大約5万円お得に〉

COFFEE STYLE UCCのメインブランド『CAFE@HOME』が飲み比べられる、2種のコーヒー福袋をラインアップ。

『CAFE@HOME』は、UCCの独自技術「フレッシュキューブ」でコーヒーを1杯分ずつ真空パックしたワンドリップコーヒー。コーヒー粉を1杯分ごとに真空パックすることで、コーヒー粉の酸化を防ぎ、いつでも挽きたての香りと味わいを楽しむことができる。産地や焙煎度などで、コーヒーを難しく考えるのではなく、その日の気分や一緒に食べるものに合わせて楽しんで欲しいというコンセプトで製品を展開している。また、ドリップ用フィルターも付属しているため、お湯を準備するだけで簡単においしいコーヒーを淹れることができる。

福袋では、スイーツやグルメに合わせる『Food with Coffee』シリーズ6種、1日の中のシーンに合わせる『Life with Coffee』シリーズ6種、カフェインを気にせず楽しめるデカフェブレンド『Decaf coffee』シリーズ3種の計15種を詰め合わせた。

【『Food with Coffee』シリーズ6種】

･with チョコレートスイーツ

･with チーズスイーツ

･with フルーツスイーツ

･with ワガシ

･with ミルク

･with ブレッド

CAFE@HOME福袋 『Food with Coffee』シリーズ6種

【『Life with Coffee』シリーズ6種】

･Shining Sunlight 晴れの日に

･Rainbow Arch 虹の日に

･Rain Sound 雨の日に

･in Start time 始まりの時間に

･in Bright time 明るい時間に

･in Twilight time 黄昏の時間に

CAFE@HOME福袋 『Life with Coffee』シリーズ6種

【『Decaf coffee』シリーズ3種】

･デカフェ Break ひと休みを

･デカフェ Empathy 思いやりを

･デカフェ Deep Breath 深呼吸を

CAFE@HOME福袋 『Decaf coffee』シリーズ3種

◆「コーヒー福袋2026CAFE@HOME 1年を彩る365個入り福袋」

【価格(税込･送料込)】

54,000円(単品購入より51,800円以上お得)

【セット内容】

･CAFE@HOME(10g)15種、計365個

･ドリッパー(3枚入り)×123セット

コーヒー福袋2026 CAFE@HOME 1年を彩る365個入り福袋

【予約期間】

11月10日〜12月25日、12月25日以降順次出荷

【通常発売】

12月26日〜

※UCC公式オンラインストアのみでの限定販売。予約期間中に完売する場合がある。

◆「コーヒー福袋2026毎日飲みたい!!CAFE@HOME 77個入り福袋」

【価格(税込･送料込)】

13,770円(単品購入より8,500円以上お得)

【セット内容】

･CAFE@HOME(10g)15種、計77個

･ドリッパー(3枚入り)×26セット

コーヒー福袋2026 毎日飲みたい!!CAFE@HOME 77個入り福袋

【予約期間】

11月10日〜12月25日、12月25日以降順次出荷

【通常発売】

12月26日〜

※予約期間中に完売する場合がある。

※COFFEE STYLE UCC店舗(横浜店･アトレ吉祥寺店･グランスタ東京店)での通常販売は12月26日から開始する。

■UCC公式オンラインストア