中川翔子、双子が「かわいすぎて泣いてしまった！」“親バカ”投稿に反響「お目目バッチリで可愛い」
タレントの中川翔子さんは11月10日、自身のInstagramを更新。子どもの写真とともに、子育てのエピソードを絵日記にて公開しました。ファンからは、温かい声が集まっています。
写真では、親子3人で川の字になっているほほ笑ましい姿を公開。イラストでは、子どものかわいらしいしぐさを絵日記形式で紹介しています。また「みなさん我が子にキュンとするのはどんな瞬間ですか？親バカ教えてください！のろけてください！」と、ファンからエピソードも募集しています。
この投稿には、「可愛すぎますぅ〜」「私も毎日可愛すぎて涙してたのを思い出しました(笑)」「ひと月で随分しっかりしてこられましたね しょこたんやご主人が愛情込めて育てておられるのがすごくわかります」「双子ちゃん2人ともお目目バッチリで可愛い」「こりゃみんなメロメロですね こんなかわいいが2倍」と、ファンから多くの温かい声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
「親バカ」エピソード明かす中川さんは「双子お兄ちゃん 言葉はまだ話せなくても ミルクちょうだい！と伝えることができるのかわいすぎて泣いてしまった！弟はミルク探す首フリフリがさいきんの必殺技です 親バカになってしまうけど みんな親バカになっちゃうよねきっと！」とつづり、17枚の写真と1本の動画、さらに1枚のイラストを掲載しました。
3月にはワンマンライブ開催予定子育てにまい進している中川さんですが、仕事の復帰を控えており、3月にはワンマンライブも予定しています。9日の投稿では、復帰について「不思議だけどだんだん復帰していくのか、、！歌を歌えるの嬉しい みんなに会えるの楽しみにしてます！」と、喜びのコメントをつづりました。
