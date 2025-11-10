不登校の子どもを育てる親の負担を軽くするには何が必要か。児童精神科医の齊藤万比古さんは「外部との連携が希薄だと家族が孤立し追い詰められて、回復が困難になる。不登校の子を支える親御さんは、自分も支えられるべき立場だという認識をもち、外部とつながることが大事」という――。

※本稿は、齊藤万比古『不登校・登校しぶりの子が親に知ってほしいこと』（大和出版）の一部を再編集したものです。

■不登校の子どもの母親が感じる孤独

子どもが不登校になると、心理的にも物理的にも母親が重圧を受けます。社会全体でその重圧に気づき、支える仕組みが必要です。

不登校の子どもは母親に密着し独占しようとします。母親の日常の負担は計り知れません。なかでもキャリアへの影響や、外界との交流が減少することは大きな問題で、ストレスを抱える母親が多くいます。元気に通学している同学年のママ友に相談するのもつらいものです。無理解なパートナーや祖父母から「育て方のせい」だと言われるといった話も耳にします。誰にもわかってもらえない、孤独な状況におちいりがちです。

不登校の子どもが増加するなか、母親への支援は喫緊の課題です。そもそもいまの母親は、仕事と育児の両立が当たり前とされており、精神的にも体力的にも余裕のない毎日を送っています。ワンオペ育児やシングルマザー、母子家庭の貧困などの問題も深刻です。そのうえ子どもが不登校になれば、負担は母親だけにのしかかってきてしまうのです。

たしかに、思春期の子どもには安全基地としての家庭、とくに母親の存在が重要です。その一方で「母親が子を支えるべき」という言葉が、ジェンダーロールの押しつけや、母親への責任転嫁にならないようにしなくてはなりません。現代社会がもっと「母親への支援」という視点をもつことが欠かせないのです。

■第三者との連携が大事

子どもが不登校になると、家族全体のバランスが崩れがちです。不登校の問題をきっかけに夫婦でいざこざが生じることもあります。また、母親のエネルギーが不登校の子どもに集中しがちなため、兄弟姉妹が疎外感を覚え、心理的影響も大きいことを承知していなければなりません。

子どもの問題にばかりとらわれていると、自分が困っていることにすら気づけなくなってしまいます。自分自身を振り返り（図表1参照）、いまの状況、自分の負担感を冷静に捉えなおしてみましょう。

教育センターや医療・福祉など第三者との連携が大事です。自分自身の「安全な場所」を確保することが、子どもへの支援につながります。

■不登校は親の育て方のせいではない

子どもが不登校になると、親は「育て方がわるかったのでは」と思いがちです。とくに母親は周囲から「甘やかしたから」「仕事で家にいなかったから」などと言われて落ち込むことも多いものです。

愛情不足だから不登校になるわけではない

不登校になりやすい家族構成というものはあるのでしょうか。「過干渉の母親」と「無関心の父親」というくみ合わせが、不登校の子どもの家庭の典型だという人もいます。けれども、これは日本の家庭の典型であり、不登校の子の家庭の特徴とはいえません。

また、「愛情不足」が原因という人もいますが、不登校は愛情不足とも関係ありません。同じような家族構成でも、不登校になる子とならない子がおり、不登校の原因はとても複雑です。

原因探しをするよりも、子どものいまの姿と向き合うことのほうが大切です。たとえ家庭に問題があったとしても、これから家族で協力して変えていけばよいのです。むしろ、不登校を家族が進化できるチャンスと思って前向きにとり組んでいきましょう。

■不登校の子の兄弟姉妹も不安を感じている

兄弟姉妹がいるとき、子どものひとりが不登校になると、親の注意がその子に集中し、家族のパワーバランスが崩れがちになります。

兄弟姉妹は家族の異変を不安に感じ、親と話をして安心したいのです。ところが、親は不登校の子にかかりきりで落ち着いて話をする時間がとれないことになりがちです。ほかの子どもは、不登校の子に母親が縛られ悩んでいるのを見て、自分の気持ちを抑え込み、母親を苦しめまいとします。ひとりの子どもの不登校のために、家族が疲弊しきってしまうことはよくあります。家庭の崩壊に至らないように、親はできるだけ「いつも通り」の暮らしを心がけてください。

親が普段通りに振る舞うには、心の余裕が必要です。不登校の子が母親に過度に依存しないように、父親が当事者意識をもち家事や育児の役割を分担しましょう。ときには母親がひとりの時間をつくり、リフレッシュできるように協力してください。

■家族だけで抱え込まない

不登校の子の支援は学年や学校、教師の対応によっても異なりますが、どんなケースでも家庭と学校、専門機関など外部との連携が大切なのはいうまでもありません。

親が外部とつながることは、子どもの支援にもなる

不登校の問題を家族だけで抱え込もうとするのは「最悪の選択」です。外部との連携が希薄だと家族が孤立し追い詰められて、回復が困難になります。視野が狭くなると心配や不安感が過剰になり、過度に子どもに介入することになってしまいます。叱責したり無理に登校を促したりすれば、子どもは追い詰められ、一層殻に閉じこもってしまうでしょう。

不登校の子を支える親御さんは、自分自身も社会から支えられないといけません。「自分が子どもを支えないと」と必死になる前に、自分も「支えられるべき立場」だという認識をもってください。親自身が外部とつながっていることで、子どもも安心します。そのつながりは、子どもが将来的に社会とのつながりを回復するときに役立ちます。

■“中学のうち”に支援を求める

日本では中学までは義務教育なので支援も手厚く、社会に守られて育ちますが、中学卒業と同時に公的な教育支援が途絶えてしまいます。このため長期不登校のまま中学を卒業した子どもは、卒業と同時に社会とのつながりがなくなり、本人も家族も孤立しがちです。

こうした中学卒業後の「支援の空白期間」は、大きな課題となっています。いったん支援が途切れると、そのまま不登校やひきこもりが長期化し、うつ病やゲーム依存症など、問題が大きくなるまで次の支援の手が入らない可能性があります。

中学から高校への進学時は、不登校の子が社会に復帰する絶好のタイミングです。この時期は、巣から飛び立とうとする子に強い「上昇気流」が吹くので、子どもは思いきって飛び立ちやすいのです。

近年は高校も多様化し、不登校の生徒に対応した公的な高校も設立されています。中学卒業前に情報収集を行って、ぜひこの好機を利用してほしいと思います。

■まずは地域の教育センターに相談を

義務教育と青年期以降の支援の空白期間を埋めるにはカウンセラーやコーディネーター機能の確立が急務ですが、残念ながらまだ社会的整備は整っていません。親自身が自ら専門機関を利用して情報を集めたり、専門家に相談したりするなど、積極的に行動することが必要なのです。義務教育の在学中に地域の支援機関と関係を築いておきましょう。

齊藤万比古『不登校・登校しぶりの子が親に知ってほしいこと』（大和出版）

医療機関に抵抗があるなら、まず地域の教育センターや教育相談所に相談するとよいでしょう。義務教育終了後は、ひきこもり地域支援センターが相談を受けつけてくれます。その他、保健所、児童相談所、精神保健福祉センターなどでも相談できます。

不登校の子が自ら支援機関に行くのは難しいので、家族が外部機関と先につながって、社会との接点を構築しておきましょう。親が第三者と相談している姿を見せることが、親への信頼や外界への関心の芽を育みます。

落ち着いてきたら、子どもも支援機関に通えるようになり、定期的な外出のきっかけになるでしょう。早期に外部社会とのネットワークをつくり、子どもが社会に復帰するための準備をしておくことが大切です。

＜不登校の子の支援機関＞

○公的な不登校支援先教育支援センター（適応指導教室）

教育委員会が設置する公的な支援拠点。不登校に関する相談と、通所での学習・体験・カウンセリングを提供。無料が多い（活動費は除く）。不登校の社会との再会段階に出会い、利用が始まる。

○教育委員会の相談窓口（教育センター・教育相談所）

市区町村の教育委員会の相談窓口。不登校・進路などの幅広い相談が可能。登校しぶりのタイミングから利用でき、教育の専門職が対応。学校復帰のための情報提供やアドバイス、状況に応じた関係機関の紹介も。

○子ども家庭支援センター（子ども家庭センター）

不登校に関する相談や家族支援、関係機関との連携を扱う。ただし、学習支援や出席扱いの運用などの教育実務は、おもに教育支援センター（適応指導教室）や学校が担っている。

○スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー

多くの学校に配置されている心理・福祉の専門家。保護者も相談可能。兆候段階〜社会との再会段階までのどの時点でも対応について相談できる。

○児童相談所・児童家庭支援センター

発達・家庭問題も含めた支援、なかでも福祉支援が中心。複雑な家庭事情がある困難なケースにも。

○保健所・精神保健福祉センター

発達特性・精神的課題が疑われるときに利用。各専門家が在籍し、医療的支援と連携可能。

○ひきこもり地域支援センター

都道府県・指定都市にある、行政が運営するひきこもりに特化した相談窓口。NPO 法人などに委託しているケースもある。社会福祉士等が中心となり、支援、情報提供や他機関との連携をはかる。不登校が長期化し、ひきこもり傾向が見られるときに利用する。

齊藤 万比古（さいとう・かずひこ）

恩賜財団母子愛育会 愛育研究所顧問

千葉大学医学部卒業。1979年国立国府台病院児童精神科。1999年国立精神・神経センター国府台病院心理・指導部長。2003年国立精神・神経センター精神保健研究所児童思春期精神保健部長。2008年国立国際医療センター国府台病院第二病棟部長。2010年独立行政法人国立国際医療研究センター国府台病院精神科部門診療部長。2013年恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院小児精神保健科部長。2015年恩賜財団母子愛育会愛育研究所児童福祉・精神保健所研究部部長、愛育相談所所長。2023年から現職。

（恩賜財団母子愛育会 愛育研究所顧問 齊藤 万比古）