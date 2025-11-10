³ØÎòº¾¾Î¤ÎÅÄµ×ÊÝ»á¡Ö²¿¤«¤ÈÃ¡¤«¤ì¤Æ¤ª¸ß¤¤ÂçÊÑ¡×·ÐÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Î¡ÈÅÄµ×ÊÝÇÉ¡ÉµÄ°÷¤È2SÅê¹Æ
¡¡ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µªÁ°»ÔÄ¹¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡¢10·î19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°ËÅì»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤ÇÅöÁª¤·¤¿20¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡¢Í£°ì¼«¿È¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¿·¿Í¤ÎÊÒ¶Í´ð»ê»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖºòÆü¤Ï¥é¥Æ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¢ö¤Ë¤Æ³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÒ¶ÍµÄ°÷¤â°ì½ï¤Ë¾Ð´é¤ÇFight¡¡²¿¤«¤È¥Þ¥¹¥³¥ß¤ËÃ¡¤«¤ì¤Æ¤ª¸ß¤¤ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¾Ð´é¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö#ÅÄµ×ÊÝ¤Þ¤ #°ËÅì»Ô #ÊÐ¸þÊóÆ»¤ËÉé¤±¤ë¤Ê¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡ÊÒ¶Í»á¤Ï¸µ¹Ò¶õ¼«±Ò´±¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¡ÖF-15¹Ò¶õµ¡À°È÷°÷¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡ÊÁíÈô¹Ô»þ´Ö230»þ´Ö¡ËËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¼Ô¤Ë½¾»ö¡×¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¡¼¥¯¡Ê¹Ò¶õ¼«±ÒÂâÁà½Ä»Îµ«¾Ï¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤ì¤¬·ÐÎòº¾¾Î¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÁûÆ°¤Ë¡£4Æü¤Ë¼«¿ÈX¤Ç¡Ö»ä¤Î·ÐÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÉô¤Ëµ¿Ç°¤òÊú¤¯Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇºÆÅÙ¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¼áÌÀ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£