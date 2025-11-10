政府は10日、経済成長の実現の具体化を議論する日本成長戦略会議の初会合を開き、高市総理は「従来の枠組みにとらわれない大胆な発想で検討を進めるよう」呼びかけました。

高市総理

「新たに立ち上げました日本成長戦略会議におきまして、成長戦略の策定に向けた具体的な検討をスタートして頂きました」

高市内閣の経済政策の司令塔となる「日本成長戦略本部」に有識者を加えた「日本成長戦略会議」の初会合が10日、総理官邸で開かれ、高市総理は経済成長の実現の具体化に向け、「今後、従来の枠組みにとらわれない大胆な発想で検討を進めて頂くように」と呼びかけました。

会議では、▼生活の安全保障・物価高への対応、▼危機管理投資・成長投資による強い経済の実現、▼防衛力と外交力の強化を3つの重要課題に位置づけ、今月下旬に策定する予定の総合経済対策に盛り込む重点施策を取りまとめています。

高市総理は関係大臣に対し、▼必要となる補正予算の確保や税制の実現に努めることや、▼経済対策のとりまとめを待たずに出来るものから直ちに着手するよう指示しました。

会議では、来年夏に新たな成長戦略をまとめる方針です。