日本野球機構は10日、本年6月3日に死去された故・長嶋茂雄氏の功績を称え、「長嶋茂雄賞」を創設することを発表した。

本賞は長きにわたって、多くのファンに愛され、感動を与え、プロ野球の発展に多大な貢献をされた故・長嶋茂雄氏の功績を称える目的により制定され、日本プロ野球12球団の選手のうち、2026年シーズン以降、その年の公式戦およびポストシーズンの公式戦において、走攻守で顕著な活躍をし、かつ、グラウンド上のプレーにおいて、ファンを魅了する等、日本プロ野球の文化的公共財としての価値向上に貢献した野手を選出し表彰。

選考基準や選考委員会の人選等の詳細は、決定次第、発表となる。

◆ 長嶋茂雄賞の概要

＜対象選手＞

日本プロ野球12球団の選手のうち、2026年シーズン以降、その年の公式戦及びポストシーズンの公式試合において、走攻守で顕著な活躍をし、かつ、グラウンド上のプレーにおいてファンを魅了するなど、わが国のプロフェッショナル野球の文化的公共財としての価値向上に貢献した野手。

＜制定者＞

一般社団法人日本野球機構（NPB）、読売新聞社、日本テレビ放送網

＜選考＞

本賞は、プロ野球OB選手等で構成する「選考委員会」で決定する。

選考委員会は、日本シリーズ終了後に開催する。

＜表彰＞

表彰は、シーズン終了後に開催される「NPB AWARDS」において行い、正賞はNPBコミッショナーが授与する。

＜正賞・副賞＞

正賞：記念品（メダル）、副賞：賞金300万円