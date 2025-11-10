歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。

「Bスポット治療」を受けたことを明かしました。

【写真を見る】【 堀ちえみ 】 Bスポット治療受け 「やはりこの治療の後は、鼻が痛いですね」 ブログで明かす 「今歌ったら鼻声も解消されている」





堀ちえみさんは「Bスポット治療終えました！」と題し、ブログを更新。



続けて「やはりこの治療の後は、鼻が痛いですね」と、綴りました。



そして「喉も炎症なし、声帯もきれいで。」「左側の鼻詰まりだけが少々、悩みどころですかね〜。」と、記しました。







堀ちえみさんは「幼い頃から悩みなのが、鼻声だということ 昔童謡を習っていた時からの 悩みです…」「声が鼻を抜けて、声質がスコーンと澄んだ感じがないという感じがね」と、投稿。





続けて「今歌ったら鼻声も解消されている」と、笑顔の絵文字を添えて綴っています。そして「さて！帰ってからは仕事が待っていますが、その前にランチを食べよう」と、記しています。





堀ちえみさんは2024年2月下旬、自身のブログで2019年2月に公表した舌がんが「完治」と診断されたことを報告しました。

そして、治療・リハビリと並行して準備していたコンサートを2024年4月20日に完遂。さらに2024年5月には新曲「FUWARI」をリリースするなど、着実に歌手活動を続けています。





