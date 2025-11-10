TBS NEWS DIG Powered by JNN

歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。
「Bスポット治療」を受けたことを明かしました。

堀ちえみさんは「Bスポット治療終えました！」と題し、ブログを更新。

続けて「やはりこの治療の後は、鼻が痛いですね」と、綴りました。

そして「喉も炎症なし、声帯もきれいで。」「左側の鼻詰まりだけが少々、悩みどころですかね〜。」と、記しました。
 



堀ちえみさんは「幼い頃から悩みなのが、鼻声だということ　昔童謡を習っていた時からの　悩みです…」「声が鼻を抜けて、声質がスコーンと澄んだ感じがないという感じがね」と、投稿。

続けて「今歌ったら鼻声も解消されている」と、笑顔の絵文字を添えて綴っています。

そして「さて！帰ってからは仕事が待っていますが、その前にランチを食べよう」と、記しています。

 



堀ちえみさんは2024年2月下旬、自身のブログで2019年2月に公表した舌がんが「完治」と診断されたことを報告しました。
そして、治療・リハビリと並行して準備していたコンサートを2024年4月20日に完遂。さらに2024年5月には新曲「FUWARI」をリリースするなど、着実に歌手活動を続けています。



