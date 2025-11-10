あす（火）は冬型の気圧配置が緩み、高気圧に覆われて晴れる所が多くなりそうです。北風もあすには落ち着く見込みですが、北日本では風の強い状態が続きそうです。台風26号の影響で、沖縄では雨が降る予想です。

あすの予想最高気温です。

札幌 :5℃ 釧路:7℃

青森 :8℃ 盛岡:9℃

仙台 :13℃ 新潟:13℃

長野 :12℃ 金沢:15℃

名古屋:18℃ 東京:17℃

大阪 :18℃ 岡山:18℃

広島 :18℃ 松江:17℃

高知 :21℃ 福岡:19℃

鹿児島:19℃ 那覇:26℃

あすは上空の寒気や放射冷却の影響で、朝晩は冷え込みが強まりそうです。日中も寒気の影響で、きょう（月）よりも気温が低いところが多くなるでしょう。

今週は日差しの届く日が多くなる予想です。木曜日と日曜日は気圧の谷の影響で雲が広がり、北日本を中心に雨が降るでしょう。沖縄や奄美では、台風26号や前線の影響で雨の日が続く予想です。水曜日から金曜日にかけて雨脚が強まり、特に金曜日は雨風ともにピークとなりそうです。今後の気象情報をご確認ください。