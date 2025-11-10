TBS NEWS DIG Powered by JNN

あす（火）は冬型の気圧配置が緩み、高気圧に覆われて晴れる所が多くなりそうです。北風もあすには落ち着く見込みですが、北日本では風の強い状態が続きそうです。台風26号の影響で、沖縄では雨が降る予想です。

あすの予想最高気温です。
札幌　:5℃　 釧路:7℃
青森　:8℃　 盛岡:9℃
仙台　:13℃　新潟:13℃
長野　:12℃　金沢:15℃
名古屋:18℃　東京:17℃
大阪　:18℃　岡山:18℃
広島　:18℃　松江:17℃
高知　:21℃　福岡:19℃
鹿児島:19℃　那覇:26℃

あすは上空の寒気や放射冷却の影響で、朝晩は冷え込みが強まりそうです。日中も寒気の影響で、きょう（月）よりも気温が低いところが多くなるでしょう。

今週は日差しの届く日が多くなる予想です。木曜日と日曜日は気圧の谷の影響で雲が広がり、北日本を中心に雨が降るでしょう。沖縄や奄美では、台風26号や前線の影響で雨の日が続く予想です。水曜日から金曜日にかけて雨脚が強まり、特に金曜日は雨風ともにピークとなりそうです。今後の気象情報をご確認ください。