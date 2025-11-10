◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）

前走のオールカマーで牡馬を相手に別定５７キロを背負って完勝したレガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は、有馬記念を含めて牡馬混合Ｇ１を２勝。現役牝馬のなかでトップの実績を誇るが、昨年のエリザベス女王杯は５着に敗れていた。

昨年の有馬記念からコンビを組んで３戦２勝の戸崎は、今回の淀の２２００メートルをこう分析する。「乗りやすさと最後の脚がしっかりしていて、有馬記念で見せた根性もいいところ。いつものレガレイラなら対応できる印象はある」。昨年は馬群に囲まれて最後の直線で接触があり、不運が重なった結果。普段の走りさえできれば、巻き返すイメージはできている。

昨年は単勝１・９倍の圧倒的な支持を集めたが、期待に応えることはできず。本来の末脚は鳴りを潜めたままゴールに入った。中山、函館以外で不思議と勝ち星はないが、「昨年は各馬の動きもあって、ポジションを落としたのを挽回できなかった。馬場やコースが苦手ということはない」と太田助手にも気にする様子はない。昨年、中京でのローズＳでは二の脚がつかず、最後方から猛追及ばず５着。１１着だった宝塚記念は骨折明けに加え、稍重の馬場に脚を取られた。敗因ははっきりしている。

今まで連勝のない女王だが、ここまでの調整は至って順調。５日の１週前追い切りは美浦・Ｗコースで６ハロン８０秒８―１１秒２。軽く仕掛けると勢いがつき、先行したサンダーストラック（２歳１勝クラス）と並んでフィニッシュした。「昨年の暮れと比べれば前走は七、八分くらいだったと思う」と戸崎が振り返るように、調教過程からも秋初戦を叩いた上積みは十分に映る。鞍上は「有馬を勝っていますし、牝馬同士なら」と自信。グランプリを制した人馬は様々な声を振り払い、昨年敗れた舞台で勝ち切るシーンを思い描く。（浅子 祐貴）