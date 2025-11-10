乾燥による肌トラブルに注意 保湿のタイミングは 好みのハンドクリームで潤いを 福岡
湿度が下がって空気が乾燥するこれからの季節、気になり始めるのが、肌のカサつきです。放置するとトラブルになりかねない肌の乾燥。正しく保湿する方法とは。
色づいた木の葉が冷たい風に揺れています。福岡市博多区の10日の日中の最高気温は平年並みの19.0℃で、前日より2.6℃低くなりました。
本格的な冬に向かうこれからの季節は乾いた空気に覆われやすくなるため、湿度が下がって肌が乾燥しやすくなります。街ゆく人からは、乾燥による悩みが聞こえてきました。
「すごく肌がカサつくのが悩みです。化粧水かクリームをつけています。カサつくところに。」
「乾燥肌なので、顔だけではなく手足もカサカサしている感じです。」
皮膚科のクリニックでも、乾燥などによるトラブルの相談が増えているといいます。
■天神竹井皮膚科・美容皮膚科 末永亜紗子 医師
「気候の差が大きい時に皮膚のトラブルは出やすいので、ぐっと涼しくなってきた頃、10月下旬くらいから最近になって、肌の乾燥によるトラブル、湿疹などの相談が増えてきた印象はあります。」
乾燥による肌のトラブル。予防に有効なのは、毎日こまめに保湿することです。
■末永医師
「できたら最低1日2回ですね。風呂上がりは一番、保湿剤が浸透してくれるタイミングなので、風呂上がりは確実に塗って、朝もできたらもう一回、出かける前に塗ってもらう。」
特に手には、こまめなケアが必要だと言います。
■末永医師
「石けんも使って手洗いする人がコロナ禍以降増えているので、それに伴って皮膚の水分量は持っていかれてしまう。べたつきが気になるほど、具体的にいうと、ティッシュを当てた時に落下しないぐらいのべたつきが出る量を目安に塗ってもらうのが、正しい塗布量になります。」
■中村安里アナウンサー
「こちらの売り場には保湿ケアの特設コーナーができていて、これだけの種類のハンドクリームが並んでいます。」
およそ200種類ものハンドクリームがそろっているのは、福岡市博多区のハンズ博多店です。
■ハンズ博多店・塚本絵麻さん
「今注目の商品は、スマホに触れるハンドジェリーになります。」
ジェル状のハンドクリームを実際につけてみると。
■中村アナウンサー
「水のような感じで、すぐ手になじんでいく感覚があります。」
オイルフリーでべたつきがないため、塗ってすぐにスマートフォンなどを触っても指紋が残りにくいといいます。
また、ことし充実しているのが保湿用の手袋、ハンドマスクです。
手袋の中には潤い効果を期待できるシートが仕込まれていて、15分から20分ほどの着用でより集中的な保湿ケアができます。
■塚本さん
「表に並べるようになったら、すごい勢いで、ハンドクリームと一緒に集中ケアをしたいと買っていく方が多いです。」
香りの種類も増えていますが、中には意外な香りもあります。
■中村アナウンサー
「甘い香りですね。広げたら、しっかりホットケーキの香りがしますし、そこにハチミツも感じますね。」
■塚本さん
「香水代わりにつける方もいらっしゃいます。だんだん自分好みの香りを見つけやすくなってきたのも、これだけ種類が多くなってきた特長だと思います。」
肌の乾燥がますます気になるこの季節。トラブルになる前に、早めの保湿ケアを心がけたいものです。