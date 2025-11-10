フジミ模型、プラモデル「1/350 艦NX3 日本海軍陽炎型駆逐艦 雪風」が再生産エッチングパーツ付属の特別仕様も再生産
【1/350 艦NX3 日本海軍陽炎型駆逐艦 雪風（再生産）】 価格：5,280円 【1/350 350艦NEXT3EX-1 日本海軍陽炎型駆逐艦 雪風 特別仕様 (エッチングパーツ付き)（再生産）】 価格：6,600円
フジミ模型は、プラモデル「1/350 艦NX3 日本海軍陽炎型駆逐艦 雪風」と「1/350 350艦NEXT3EX-1 日本海軍陽炎型駆逐艦 雪風 特別仕様 (エッチングパーツ付き)」を再生産したことを11月10日に発表した。
本商品は日本海軍陽炎型駆逐艦 雪風を1/350スケールプラモデル化したもの。同社の「艦NEXTシリーズ」から立体化され、艦船モデルをより作りやすく、それでいてリアルな出来を実現するプラキットとなっている。
各部色分けした成型により塗装不要で、接着剤を必要としないスナップフィット設計となっている。
台座は形状を見直し新設計で安定性を向上させ、低重心化、設置面積も増えている。
また、特別仕様ではエッチングパーツが付属。インジェクションでは表現しきれない繊細な艦船の艤装をエッチング部品となっている。
