普段使い重視のサスペンション

ホンダがプレリュードを復活させると聞いて、筆者はクロスオーバーになるのでは、と気を揉んだ。三菱エクリプスのように。だが、2001年までの系譜を重んじ、姿を表したのは2ドアクーペだった。ベースは、アコードではなくシビックになったが。

【画像】ホットなエンジンが似合う ホンダ・プレリュード 日本のクーペたち シビック・タイプRも 全126枚

ホイールベースは、シビックより短縮。ボディ剛性も強化されたという。サスペンションは引き締められ、トルクステアを抑えフィードバックを濃くするため、前側にデュアルアクシス・ストラットが採用されている。



ホンダ・プレリュード（欧州仕様）

シビック・タイプRよりソフト側の設定にあるが、普段使いとの親和性を重視。アダプティブダンパーが組まれ、ブッシュも専用品となっている。

スタイリングは、グライダーへ着想を得たものとのこと。緩やかにカーブを描くリアの面構成は、確かに気流をスムーズに流しそうだ。上品に整ったフォルムが好ましい。

クーペボディとマッチするインテリア

インテリアは、前席側はシビックとほぼ同じ。スポーティなダッシュボードとセンターコンソールが、クーペボディとマッチする。実際に押せるハードスイッチも、沢山並ぶ。

着座位置はシビックより低くはないが、不満ない高さ。シートは、横方向のサポート性が高められた専用アイテムとのこと。助手席側の方がクッションが柔らかく、サイドボルスターは小ぶり。英国ではブラックの他、ホワイト／ブルーの配色が選べる。



ホンダ・プレリュード（欧州仕様）

インフォテインメントも、シビックへ準じる。10.2インチのタッチモニターの主張は控えめで、必要な機能が実装され、スマホと同期できるが、少し時代遅れな感じもある。

後席側は、クーペだから広くはない。大人が長時間過ごすためではなく、非常用と考えた方が良いだろう。シートの表面も、レザー張りの前席と異なり、クロス張りになる。荷室は驚くほど深さがあるが、開口部の位置が高い。

シビックと同じ2.0L HV 疑似的に8速ATを再現

パワートレインは、シビックe：HEVと同じ2.0Lハイブリッド。スポーティさを演出するべく、8速ATを模した変速が擬似的に再現された点が新しい。

AUTOCARの読者ならご存知の通り、ホンダのハイブリッドは、必要時以外タイヤを駆動しない。通常は発電用モーターを回し、駆動用バッテリーやモーターへ給電するのが本分。合成のエンジン音がスピーカーから再生されるが、なかなかリアルだ。



ホンダ・プレリュード（欧州仕様）

駆動用モーターは184psを発揮し、オンロードでの動力性能は期待以上。滑らかに

パワーが展開され、擬似的な変速が運転の一体感を引き立てる。ブレンボのキャリパーを挟む、ブレーキペダルの感触も望ましい。

燃費への配慮か、マニュアル・モード自体は備わらないが、カーブ手前の減速時は本当にシフトダウンしているかのよう。シフトパドルを弾けば、電光石火でギアが変わったように振る舞う。反面、望まない場面で変速することもあるが。

公道でしっかり能力を引き出しきれる

操縦性や乗り心地は、シビック・タイプRへ通じるものの、一般道でより好印象。ステアリングは適度にクイックで、漸進的に反応し、自然に重みが増していく。回頭性は鋭く、ライン調整もしやすい。

控えめなグリップ力のおかげで、英国なら公道でしっかり能力を引き出しきれる印象。乗り心地はやや硬めだが、ホンダのクーペとして理解できるもの。アダプティブ・ダンパーには2モードあるが、筆者はソフト・モードの方が好ましく感じた。



ホンダ・プレリュード（欧州仕様）

パワートレインは扱いやすく、普段使いの中で気軽に運転を楽しめる。燃費も、平均で18.0km/L程度は狙えるだろう。だが、もっと興奮を誘うホンダらしいユニットが、このシャシーには似合うはず。

運転支援システムは、車線維持支援の設定を更新。シビックより許容範囲が広がり、運転中におせっかいに感じることは殆どなかった。制限速度警告は、時々うるさいけれど。

スタイリングとハンドリングを高次元に両立

プレリュードには、VTECを期待する人もいらっしゃるだろう。しかし、スタイリングとハンドリングを高次元に両立した2ドアクーペとして、実に納得の仕上がりにある。

シビック・タイプRのようなシリアスさはないとしても、従来のプレリュードのように、スポーティでエレガント。英国価格はBMW 2シリーズ・クーペ級にお高いものの、確かな充足感を与えてくれるホンダだと思う。



ホンダ・プレリュード（欧州仕様）

◯：滑らかなパワートレイン 不満ない速さ 有能なFFシャシー 落ち着きがあり心地良いインテリア

△：もっとエキサイティングなパワートレインが、このシャシーには似合う

ホンダ・プレリュード（欧州仕様）のスペック

英国価格：4万995ポンド（約836万円）

全長：4520mm

全幅：1880mm

全高：1355mm

最高速度：188km/h

0-100km/h加速：8.2秒

燃費：19.2km/L

CO2排出量：117g/km

車両重量：1460kg

パワートレイン：交流同期モーター＋直列4気筒1993cc 自然吸気

駆動用バッテリー：1.05kWh

使用燃料：ガソリン

最高出力：184ps/5000-6000rpm（同期モーター）

最大トルク：32.1kg-m/0-2000rpm（同期モーター）

ギアボックス：e-CVT／前輪駆動