◇全国高校ラグビー京都府予選決勝 京都工学院12―22京都成章（2025年11月9日 宝が池公園球技場）

全国高校ラグビー京都府予選決勝が行われ、京都工学院は12―22で京都成章に敗れ、2大会連続22回目の出場を逃した。

11年連続で決勝は同じカード。序盤から京都成章の前に出るタックルに差し込まれ、劣勢を強いられる。前半22分に敵陣でのキックチャージから、後半の終盤にも1トライを返したが、リベンジの思いを胸に向かってくるライバルに屈した。

前身の伏見工時代に平尾誠二、大八木淳史らを擁して4度の全国制覇を誇る名門。その中心を担った高校日本代表候補SO杉山祐太朗主将（3年）は「今年の目標は日本一で、時代をつくる気持ちで臨んだ。それに及ばなくて悔しい」と涙を流した。

昨年に9年ぶりとなる花園切符をつかみ、新校名では初の出場を果たした。U―17日本代表だった杉山はSOとしてチームを動かし、聖地では「平尾2世」として注目を集めた。

最終学年になって主将となり、チームの先頭に立ってきた。だが、日本一という目標には届かなかった。「この赤黒ジャージーを復活させようと思っていたけど、申し訳ない」。1、2年生にリベンジして欲しい」。そう後輩たちに思いを託し、自身については「ラグビーでいけるところまでいきたい」と今後を見据えた。

◇杉山 祐太朗（すぎやま・ゆうたろう）2007年（平19）8月12日生まれ、熊本市出身の18歳。祖父や父、兄の影響で5歳から熊本RSでラグビーを始め、京都工学院に進学。祖父と父は医師で、同校では進学型のフロンティア理数科で学ぶ。1メートル74、79キロ。SO。