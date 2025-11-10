◇練習試合 侍ジャパン14―11広島（2025年11月10日 サンマリン宮崎）

野球日本代表「侍ジャパン」は10日、サンマリン宮崎で広島との練習試合を行い14―11で勝利した。韓国との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」（15、16日＝東京ドーム）を前に、来年3月のWBCで導入されるサイン伝達機器「ピッチコム」や、投球間の時間制限「ピッチクロック」を試した。

WBCへ向け、限られた実戦で慣れるしかない。球審はメジャーの審判員のブロック・バーロー審判員が務めた。初回、4点を先制し、なお1死一塁の場面で、打席に入った村林（楽天）が30秒の打者交代で残り8秒までに構えずにワンストライクが宣告され、違反1号となった。村林の打席、場内のスコアボード表示は最初1ボール。2球目ボールになり、球審が気づいてカウント1ボール1ストライクに訂正した。村林は第2打席ではネクストから走って打席に向かった。さらに、4回には西川も構えが間に合わず、1ストライクが宣告されてのスタートとなった。

井端弘和監督は「いろいろな部分で、今までなかったピッチクロック、ピッチコム（への対応）のところが出てきたけど，ある程度大丈夫かなとは思いました。捕手は大丈夫そうと言ってましたけど、結構いっぱい、いっぱいでということころではもうちょっと慣れが必要なのかな」と語った。

投手の投球間隔、打者の準備、イニング間のインターバルへの対応などが取りざたされるが、指揮官は意外な点も口にした。「あとは外野の深いフライだったり、日本では返してしまって、大飛球の後に全力で守備位置についてということもあったくらいなので、その辺はチームとして、うまくやる方法を考えたりとかしないといけない」と話した。

野手が全力疾走すれば、それだけでも疲労度は変わる。中堅で先発出場した森下（阪神）は「たとえばファウルで（打球を）追った後の戻りというのは急がないと、時計が、今日に関しては始まっていたので、すぐポジションに戻って、投球して、という形が続いたので、久しぶりに試合をしたというのもありますけど、正直、かなり疲労感は強くなっているのかなと思っています」と打ち明けた。

井端監督は「そこでね、戻りながら内野に返すとか、考えないといけない。あの時は僕も見ていたんですけど、投手は投げないといけないですし、外野は慌てて定位置まで戻っていたので、ああいうことは本番はないようしないといけないかなと思います」と語った。

ピッチクロックは、試合時間短縮を目的に投球間に制限時間を設けるルール。MLBで23年から採用された。投手は捕手から球を受けてから走者なしの場合は15秒。ありの場合は18秒以内に投球動作を始めないと1ボールが宣告される。打者交代の時間は30秒に制限され、残り時間が8秒になるまでに打つ準備を整えなければ1ストライクが宣告される。MLBではサイン交換用電子機器「ピッチコム」は22年から導入されている。