¥Ç¥Õ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò£±£·¿ÍÇÚ½Ð¡¢¹ñÎ©ÃÞÇÈµ»½ÑÂç³Ø¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÂç³Ø¡©
¡¡£±£µÆü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÅìµþÂç²ñ¡×¤Ë¤Ï¡¢¹ñÎ©ÃÞÇÈµ»½ÑÂç³Ø¡Ê°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡Ë¤Î³ØÀ¸¤äÂ´¶ÈÀ¸¤ÎÁª¼ê¤¬£±£·¿Í¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡Áª¼ê°Ê³°¤Ç¤âÂç²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Âç²ñ²ñ´üÃæ¤ÏµÙ¹»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÂç³Ø¤Ê¤Î¤«¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÔ½¸Éô¡¡È¿ÊÝ¿¿Í¥¡Ë
¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Îý½¬´Ä¶
¡¡¹ñÎ©ÃÞÇÈµ»½ÑÂç³Ø¤Ï¡¢Âç³Ø±¡¤Î°ìÉô¤ò½ü¤¡¢»ë³Ð¡¦Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Æþ³Ø¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ£°ì¤Î¹ñÎ©Âç¤À¡£
¡¡Éû³ØÄ¹¤ÎÃ«µ®¹¬¶µ¼ø¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤ÎÊì¿ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Îý½¬´Ä¶¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Æ±Âç¤Ï¡¢£±£¹£¸£°Ç¯Âå¤ËÃÞÇÈÂç³ØÉíÂ°¤í¤¦³Ø¹»¤Î¶µ°÷¤é¤¬À¼¤ò¾å¤²¡¢£¸£·Ç¯¤ËÁ°¿È¤È¤Ê¤ëÃÞÇÈµ»½ÑÃ»´üÂç³Ø¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¤Ï£´Ç¯À©¤Ç»ë³Ð¡¦Ä°³Ð¾ã³²¼ÔÌó£³£¶£°¿Í¤¬ÄÌ¤¦¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÇÚ½Ð¤¹¤ëÃÞÇÈÂç³Ø¤¬¤¢¤ë¡£ÃÞÇÈµ»½ÑÂç¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢ÃÞÇÈÂç¤Î¹¤¤Îý½¬¾ì½ê¤ò¼Ú¤ê¤¿¤ê¡¢ÃÞÇÈÂç¤ÎÂÎ°é²ñ¤äÆ±¹¥²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤ËÎý½¬¤ËÎå¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃÞÇÈµ»½ÑÂç³Ø¤ÎÂÎ°é´Û¤â¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¶¥µ»¤Î³«»Ï¤Ê¤É¤ò²»°Ê³°¤ÇÃÎ¤é¤»¤ë¥é¥ó¥×¤¬¤¢¤ê¡¢ÉðÆ»¾ì¤Ë¤ÏÆ°¤¤ò¸«¤ä¤¹¤¤¤è¤¦Âç¤¤Ê¶À¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£Ã«¶µ¼ø¤Ï¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤ËÆ´¤ì¤ÆÆþ³Ø¤·¤Æ¤¯¤ëÀ¸ÅÌ¤â¤¤¤ë¡£Îý½¬¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶ºî¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯´ü´Ö¤ÏµÙ¹»¤Ë
¡¡¹ñÆâ¤Ç½é³«ºÅ¤Î¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÅìµþÂç²ñ¤ËÈ÷¤¨¡¢º£Ç¯¤Ï²ÆµÙ¤ß¤Î½ªÎ»¤ò£²½µ´ÖÁá¤á¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤ò¤¹¤Ù¤ÆµÙ¹»¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡³ØÀ¸¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¼ø¶È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¼êÏÃ¤ä¹ñºÝ¼êÏÃ¤ò³Ø¤ó¤Ç½àÈ÷¤·¡¢¶¥µ»²ñ¾ì¤Ê¤É¤ÇÍè¾ì¼Ô¤Î°ÆÆâ¤Ê¤É¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£¶µ¿¦°÷¤é¤â¼êÏÃÄÌÌõ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£Ã«¶µ¼ø¤Ï¡ÖÆü¤ËÆü¤Ëµ¡±¿¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦À¸¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¿¼¤Þ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡£Âç³Ø¤ò¤¢¤²¤ÆÂç²ñ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
²»¤ËÍê¤é¤º¤Ë¾ðÊóÅÁÃ£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÏÆó¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¤ËÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤¬³Ø¤Ö»º¶Èµ»½Ñ³ØÉô¤ÎÅ·µ×ÊÝ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤â¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¶µ¼¼¤äÏ²¼¤Ë¤Ï¡¢¼ø¶È¤Î³«»Ï¤òÃÎ¤é¤»¤ë¥é¥ó¥×¤¬¤¢¤ë¡£Çò¤¯ÅÀÌÇ¤·¤ÆÃí°Õ¤ò°ú¤¡¢ÎÐ¤ËÊÑ¤ï¤ì¤Ð¼ø¶È³«»Ï¤Î¹ç¿Þ¤À¡£Èó¾ï»þ¤ËÀÖ¤¯¸÷¤ë¥é¥ó¥×¤Ï¡¢¥È¥¤¥ì¤Ê¤É£±¿Í¤Ë¤Ê¤ë¶õ´Ö¤Ë¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸»ú¤ä±ÇÁü¤Ç¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤â¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼êÏÃ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¹Ö»Õ¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤é¤¬¼ê¸µ¤ÎÃ¼Ëö¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»úËë¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²»¤ËÍê¤é¤º³Ø¤Ó¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¾Âç³Ø¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ëº¤Æñ¤ò´¶¤¸¤¿³ØÀ¸¤ÎÊÔÆþ¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
²»¤Ê¤·¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï
¡¡»º¶Èµ»½Ñ³ØÉô¤Ë¤Ï¡¢¾ðÊó³Ø¤äµ¡³£¹©³Ø¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë³Ø²Ê¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤Ç²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë´ÑµÒÆ±»Î¤¬»×¤¤¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö£É£Ó£å£å£å £Ô£é£í£å£Ì£é£î£å¡×¤â¸¦µæ¤ÎÃæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£Ã«¶µ¼ø¤Ï¡Ö¾ã³²¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¤Ë»È¤¨¤ë¡£µ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÃÞÇÈµ»½ÑÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¥Õ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡Áí¹ç¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¡¢¼Í·â¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÌøÅÄ¤«¤ì¤óÁª¼ê¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¼Í·â¶¨²ñ¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀèÀ¸Êý¤äÀ¸ÅÌ¤¬ºßÀÒ¤·¡¢Æ±´ü¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬º£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥´¤âÂç³Ø¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤òÀ¸¤«¤»¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¶¥µ»¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤ÎÂåÉ½¤È¤Ê¤Ã¤¿À±ÌîË¨Áª¼ê¤Ï¡¢Æ±Âç¤Î£´Ç¯À¸¤À¡£°ìÅÙ¡¢¶¥µ»¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç³Ø¤Î¼ø¶È¤¬½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼ø¶È¤Ç¡ØÄ°¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÊýË¡¡Ù¤ò³Ø¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò»ØÆ³¼Ô¤ä¼þ¤ê¤Ë¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«È¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶¥µ»¤ËÂÐ¤¹¤ë¸þ¤¹ç¤¤Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹Æ°µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£ÃÞÇÈµ»½ÑÂç³Ø¤ÎÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢±þ±ç¤·¤è¤¦¤È¿´¤Ë·è¤á¤¿¡£