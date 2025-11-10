ABS秋田放送

8月の大雨で被害を受けて休業を余儀なくされていた、仙北市の食堂なか志まが約2か月半ぶりに再オープンしました。

約60年、地域に愛され続ける、なか志ま。

復旧への歩みを支えたのは、再開を願う多くの人たちでした。

約2か月半ぶりに再オープンした、食堂なか志ま。

切り盛りする“ママ”、中島勝子さん83歳です。

「まさかこうなるとは」「夢みたいだ」

仙北市西木町上桧木内地区で、約60年。

食堂なか志まの大雨被害を乗り越えたこれまでの歩みを見つめました。

8月19日に降り始めた大雨。

仙北市を流れる桧木内川が氾濫しました。

なか志まは、床上約70センチまで浸水。

大量の土砂が流れ込み、足を踏み入れることもままならない状態になりました。

水が引いたのは雨の降り始めから5日目。

勝子さんの娘・星子さんや県の内外から駆けつけたボランティアは、泥のついた大量の家具や食器を仕分ける作業に追われていました。

店内に入ってみると、客席部分はすでに土砂が撤去されていました。

調理場の作業台や流しは撤去され、床下にまで入り込んだ土砂を取り除くために床と壁をすべて張り替える必要がありました。

母・勝子さんのために、早く食堂をきれいにしてあげたい。

星子さんの夫・孝さんも、会社を休んで店の復旧作業を進めました。

孝さん
「もう最初のうちはお母さんももう力抜けちゃったみたいで、どうしよっかな、もう無理だななんて言ってたんだけど」「早く直してやんなきゃなと思って」

変わり果てた店内を見たくない。

勝子さんは、しばらく足を運ぶこともできませんでした。

それでも、多くの人の支えで日に日に復旧が進んでいく様子を見ていると、少しずつ店の片づけにも前向きになりました。

勝子さん
「最初だばよ、やりたくねっけ、あとなんもいらねど思った、なんもいらねと思ったっけ、あとみんな捨ててけれなんて言われてよ、でもだんだんあれもいたましかったこれもいたましかったってな欲出てきたばなんぼかやる気になってきたんだな」

ボランティアが修繕した食器棚。

勝子さんが、一番大切にしていたものでした。

勝子さん
「これもうよ50年も使ってるこの戸棚」
「昔のこと思い出すよ」「おばあちゃんとやってたときのこととかね」「お客さんがいっぱいのときもあるし誰もお客さんが来なかったこともあるし、うん」「（食堂）始めた時、50年も前から使ってるからな」

学校行事やスポーツの祝賀会など、何かあれば地域のみんなが集まる場所だったなか志ま。

あきらめていた店の再開。

勝子さんは、この食器棚と共に再び歩き始めることにしました。

迎えた、約2か月半ぶりの営業再開。

娘の星子さんのほか、一緒に働いていた従業員が再び集まりました。

ラーメンやかつ丼など、これまでの人気のメニューがそろいました。

午前11時のオープンを待ちきれず、早速一人目の客が入ってきました。

再開一品目の注文は、味噌ラーメン。

比内地鶏と野菜のうまみがたっぷりのスープが自慢のラーメンは、何十年も変わらない味。店の看板メニューです。

馴染みの客も続々と集まり、店内は満席に。

娘の夫・孝さんも仕事の合間にお昼ご飯を食べに来ました。

なか志まの再開を、一番近くで支えてきた孝さん。

ようやく、見たかった勝子さんの姿を見ることができました。

孝さん
「いやいやいや、お客さんもたくさん来てくれてよかった」
記者
「勝子さんの姿見て」
孝さん
「よかったいきいきしてた本来の姿」

大雨から約2か月半。
多くの人の気持ちがつながり、店も勝子さんも再び前へと歩み始めました。

勝子さん
「みんなに片づけてもらった」「やっぱりみんなに助けられて少しでも長く仕事したいなと思う、お店も続けていけたらなと思う、1人ではできないから」