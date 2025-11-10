『ちいかわ』が「HIPPERS」シリーズに仲間入り 全7種類、11月21日発売
イラストレーター・ナガノが描く『ちいかわ』デザインのデコレーションフィギュア「HIPPERS ちいかわ」が11月21日より発売される。
貼るだけで簡単に小物が可愛くなるデコレーションフィギュア「HIPPERS（ヒッパーズ）」。「HIPPERS」は日常のさまざまなアイテムに貼りつけて、可愛くデコレーションできるフィギュア。ふとした時に目に入る、愛らしいおしりが特徴的な後ろ姿も人気なポイント。パソコンやスマートフォン、フォトフレームなどさまざまな物に取り付けることができる。
そんな「HIPPERS」に『ちいかわ』から、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、シーサーが登場。箱を開けるまでどのフィギュアが出るか分からない、ブラインドボックス仕様。全7種類（6種類 + シークレット1種類）のラインナップとなっており、1アソートボックス12個入り。
ちょこんとつかまっている手や、後ろ姿のしっぽなど……キャラクターごとの細部まで特徴を再現。パソコンやスマートフォン、テレビの上など、身の回りのものにちいかわたちをくっつけることのできる。
（文＝リアルサウンド ブック編集部）