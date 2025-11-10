イラストレーター・ナガノが描く『ちいかわ』デザインのデコレーションフィギュア「HIPPERS ちいかわ」が11月21日より発売される。

【写真】シークレットにはあのこが登場？

貼るだけで簡単に小物が可愛くなるデコレーションフィギュア「HIPPERS（ヒッパーズ）」。「HIPPERS」は日常のさまざまなアイテムに貼りつけて、可愛くデコレーションできるフィギュア。ふとした時に目に入る、愛らしいおしりが特徴的な後ろ姿も人気なポイント。パソコンやスマートフォン、フォトフレームなどさまざまな物に取り付けることができる。

そんな「HIPPERS」に『ちいかわ』から、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、シーサーが登場。箱を開けるまでどのフィギュアが出るか分からない、ブラインドボックス仕様。全7種類（6種類 + シークレット1種類）のラインナップとなっており、1アソートボックス12個入り。

ちょこんとつかまっている手や、後ろ姿のしっぽなど……キャラクターごとの細部まで特徴を再現。パソコンやスマートフォン、テレビの上など、身の回りのものにちいかわたちをくっつけることのできる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）