¡¡¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê2ÆüÌÜ¡¦½½Î¾¡¡Æü¸þ´Ý¡Ê²¡¤·½Ð¤·¡Ë¼ã¥Î¾¡
¡¡µÜºê¸©½Ð¿ÈÎÏ»Î¤È¤·¤Æ11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·½½Î¾¤È¤Ê¤Ã¤¿Æü¸þ¡Ê¤Ò¤à¤«¡Ë´Ý¡Ê21¡Ë¡á±ä²¬»Ô½Ð¿È¡¢ÌÚÀ¥Éô²°¡á¤¬´Ø¼è¤È¤·¤Æ½éÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡±¦¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ²¼¤«¤é¹¶¤á¤Æ²¡¤·½Ð¤·¡£¡Öº¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼è¤ê¤¿¤¤ÁêËÐ¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤ÏÆ°¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÆü¤Ï½éÂÎ¸³¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ç½êºî¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¡Ö¤À¤¤¤Ö´·¤ì¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¼èÁÈ¤Î¿Ê¹Ô¤¬Í½ÁÛ¤è¤êÃÙ¤«¤Ã¤¿¤¬¡Öµ¤»ý¤Á¤Î»ý¤ÁÊý¤ò´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇòÀ±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¤´Åö½ê¤ÎÅÚÉ¶¤Ç¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¾¡¼¡×¤ÈÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¡Ö¤ä¤Ï¤ê¶å½£¤Ç¤Ïµ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤³¤«¤éÇòÀ±ÎÌ»º¤È¤¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊÎÓ¡¡¸¶¹°¡Ë