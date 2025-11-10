¡ÖÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¸½¼Â¤Ê¤ó¡×ÀÖÀ¾¿Î¡¢KAT-TUNà¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Öá¶î¤±¤Ä¤±¥·¥ç¥Ã¥È¡ÄSNS¸òÎ®¤â¡Ö»ä¤Î¥ò¥¿¥¯¿ÍÀ¸¤Î¸¶ÅÀ¡×
SNS¾å¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤âÈ¿¶Á¡Ö¥¨¥â²á¤®¤¿¡¼¡¼¡×
¡¡3·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿KAT¡¾TUN¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ç¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤âàºÆ½¸·ëá¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ò¤Ã¤µ¤·¤Ö¤ê¡¼¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÅÏ¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀÖÀ¾¿Î¡£¥é¥¤¥Ö´Õ¾ÞÃæ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È°áÁõ»Ñ¤ÎµµÍüÏÂÌé¡¢¾åÅÄÎµÌé¡¢Ãæ´ÝÍº°ì¤È¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤Þ¤¿¾åÅÄ¡¢Ãæ´Ý¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¥é¥¤¥Ö¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£Ãæ´Ý¤ÏÀÖÀ¾¤¬Ë¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡ÖÀÖÀ¾¤µ¤ó¤è¤©¡¢º¹¤·Æþ¤ì¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖKAT-TUN¤Ï¤º¤Ã¤È²¶¤ÎÀÄ½Õ¡ù¤ªÈè¤ìÍÍ!¡×¡Ö¿Î¤¯¤ó¸«ÆÏ¤±¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ÄKAT-TUN¤Ï»ä¤Î¥ò¥¿¥¯¿ÍÀ¸¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡×¡Öµã¤±¤ë¡£¤Þ¤¸µã¤±¤ë¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼´¶Æ°!!KAT-TUN¤ÏËÜÅö¤ËÀÄ½Õ¤¹¤®¤ë!¡×¡ÖÆ±¤¸²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿¤Î·ã¥¢¥Ä¡×¡Ö´ñÀ×¤ß¤¿¤¤¤Ê¼Ì¿¿!¡×¡Ö¥¨¥â²á¤®¤¿¡½¡½¡½!¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡Ä¤µ¤¹¤¬¿Î!¥¨¥â¥¢¥Ä!!¡×¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç»ÅÊÖ¤·¤È¤«ÃæÀ¾ºÇ¹â¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¡Ö¤³¤ì¤¬Ì´¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¸½¼Â¤Ê¤ó¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¨¤°¤¤¡×¤Ê¤ÉÈá´î¤³¤â¤´¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡KAT-TUN¤Ï2001Ç¯¤Ë6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£06Ç¯¤ËÀÖÀ¾¿Î¡¢13Ç¯¤ËÅÄÃæÀ»¡¢16Ç¯¤ËÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¤¬Ã¦Âà¤·¡¢1Ç¯8¥«·î¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ò·Ð¤Æ19Ç¯¤«¤éºÆ»ÏÆ°¡£º£Ç¯3·î31Æü¤Ë²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£