¡Ö¤Ê¤ó¤»¤â¤¦´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯º£µÜ·òÂÀ¡¢¡Ö¤±¤¬ËÐÌÇ¡×¤Ç35ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤Ïà¤â¤¦¤Ò¤È¾¡Ééá
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îº£µÜ·òÂÀÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤¬10Æü¡¢¡Ö¤±¤¬ËÐÌÇ¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡£¥×¥í16Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¡¢¤±¤¬¤Î±Æ¶Á¤ÇÎ¥Ã¦¤¬Áê¼¡¤®¡¢46»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£°ì¤«¤é¸«Ä¾¤·¤¿ÂÎ¤Ç35ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¾¡Éé¤ËÄ©¤à¡£
¡¡10Æü¤Ï¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ³°¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£Ìó30Ê¬¡¢³¤±è¤¤¤ò¥¸¥ç¥®¥ó¥°¡£¥É¡¼¥à¤Ø¤ÈÌá¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤ë¤Èº£µÜ¤¬¸½ºß¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍèÇ¯35¡ÊºÐ¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¡£¤â¤¦¤Ò¤È¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤±¤¬¤·¤¿¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¾¡Éé¤ò¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡º£µ¨¤Ïº¸ÏÆÊ¢¤äÁ°ÏÓ¤Ê¤ÉÊ£¿ô²Õ½ê¤òÄË¤á¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤âÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£ÆÃ¤Ë¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢9·î¤Ë¤âÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËýÀÅª¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Î¥Ã¦Ä¾¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ë¤âÄÌ¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ï¡£²¶¤â¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò²á¤®¤ë¤ÈÌµ¤¯¤Ê¤ë¡£¤¢¤ÎÇ¯º¢¤ÎÆâÌî¼ê¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤é¤º¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£µÜ¤Ë¤â´ÞÃß¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ÏÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¼ø¤±¤é¤ì¤¿¡£°Ê¹ß¡¢¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò´ð¤Ë¡¢¤±¤¬¤·¤Ê¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Î¸½ºß¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤¸¤ï¤Ã¤È¡£¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤È¤«¡¢ºäÆ»¤òÊâ¤¯¤È¤«¡×¡£11·îÃæ¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤òÃÖ¤¡¢ÂÎ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤ÎÌîÂ¼Í¦¡¢ÂÇ·â¤Ç¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ëÀîÀ¥¹¸¤Ê¤ÉÍ··â¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò½ä¤ëÁè¤¤¤Ïº®ÆÙ¡Ê¤³¤ó¤È¤ó¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ»»1659»î¹ç½Ð¾ì¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸Ø¤ëµå³¦¶þ»Ø¤ÎÍ··â¼ê¤â¾õ¶·¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÍèÇ¯¡¢´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¯¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ê¤ó¤»¡¢¤â¤¦´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤·¤Ã¤«¤êÅÚÂæ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¾¡Éé¤Ç¤¤ëÂÖÀª¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¡£ÍèÇ¯¤Ï¥×¥í17Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£µî¤êºÝ¤Ë¤â¡Ö¤â¤¦´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿º£µÜ¡£¤¸¤ó¤ï¤ê¤ÈºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¤½¤ÎÆ·¤Ë¤Ï¡¢¥á¥é¥á¥é¤ÈÆ®»Ö¤Î±ê¤¬Ç³¤¨¤¿¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë