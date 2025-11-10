¡Ö°µ¤¬¡Ä°µ¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡×µðÂç¤Êà¥¤¥¯¥µ¥¬¥ßá»Ñ¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¶ÃØ³!¡Ö¤³¤ï¤¤¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤á¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬²»³ä¤ì¤·¤Ê¤¬¤éÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¡Ä¡×¤ÎÈ¿¶Á
¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤Âç¤¤µ¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì
¡¡µðÂç¤Ê²¬ÅÄ½Ú°ì¤ò¾è¤»¤¿¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¡¢ÆÍÁ³½Ð¸½¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Netflix¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢3Æü¤Ë¡Ö½¥ÆóÏº¡¢½ÐÈ¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¤Ë¾è¤»¤¿²¬ÅÄ¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£13Æü¤«¤éÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×¤ÇºÇ½é¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëµþÅÔ¡¦Å·Î¶»û¤Ç¤Î1Ëç¤Ç¡¢àÅìµþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤«¤é¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ÏµþÅÔ¤«¤éÅìµþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¡£
¡¡²¬ÅÄ¤â¸ø¼°X¤Ë¡ÖµþÅÔ¤ÎÅ·Î¶»û¤«¤éÅìµþ¡Ê¹¾¸Í¡Ë¤Þ¤Ç¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤ÎËÍ¤³¤È½¥ÆóÏº¤µ¤ó¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤È¡£¸«¤Ä¤±¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨¡¼¡¼!!½Ð²ñ¤¤¤¿¤¹¤®¤ë!!!¡×¡Ö¤¨¡Ä¥ê¥¢¥ë¡Ä!¡×¡Ö¤¦¤ï¤Ç¤Ã¤«!!¤ÆÀ¼½Ð¤¿¡×¡Ö¤Í¤Ö¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê²¬ÅÄ¤¯¤ó¡×¡Ö¤³¤ï¤¤¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤á¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬²»³ä¤ì¤·¤Ê¤¬¤éÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö²¬ÅÄ¤Î°µ¤¬¡Ä°µ¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡×¡Ö¤Ò¤é¤Ñ¡¼·»¤µ¤ó!!¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÆ»¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡©¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Ñ¥ì¡¼¥É½Ð¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£