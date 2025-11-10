井上滉太、伊藤せあらが高校男女の部V 第5回進藤大典ジュニアトーナメント
中学生と高校生を対象とした「第5回進藤大典ジュニアトーナメント2025 supported by ANA」が9日に開催された。
〈連続写真〉タテ振りからヨコ振りに！ 松山英樹のスイングはどう変わった？
今大会には4部門合計117人が出場。松山英樹のキャディを長年務めた進藤氏の「ゴルフの楽しさをより感じてもらうためアグレッシブな姿勢、最後まであきらめない気持ちを養って欲しい」という想いから、国内ジュニア大会では唯一のステーブルフォード方式（ポイント加点制）で争われた。高校男子の部は35ポイント（2イーグル・5バーディー・3ボギー）を獲得した井上滉太（埼玉栄高3年）が初優勝。同女子の部では伊藤せあら（ルネサンス豊田高2年）が27ポイントで首位に並んだ丸尾海七（福岡第一薬科大付属高校1年）をプレーオフで下し、こちらも初優勝を飾った。副賞として、井上には来年の国内男子ツアー「ANAオープン」（予定）、伊藤には国内女子ツアー「ゴルフ5レディス」の出場権が与えられた。出場の際には進藤氏がキャディを務める予定。中学男子の部は小澤優仁（府中市立浅間中学2年）、女子の部は村田芽依（長野市立篠ノ井東中学3年）が優勝を果たした。以下は進藤氏のコメント。「この大会は、ただの勝敗を競う場ではありません。どれだけミスをしても、また前を向いて打てるか。苦しい状況の中でも、自分を信じられるか。一打一打の積み重ねの中に、人生の縮図のようなドラマがある??そう信じて、私はこの大会を作ってきました。世界に出て気づいたことがあります。どんなに技術があっても、自分を信じられない選手は結果を残せない。逆に、思い切り挑戦できる心を持っている選手は、どんな環境に置かれても前に進める。この大会が、その“心の強さ”を育てるきっかけになれたらと、心から願っています」
<ゴルフ情報ALBA.Net>
“裏方”にも光が当たった一週間 大会が払ったキャディへの賞金とリスペクト【現地記者コラム】
男子ゴルフは“裏方”も主役に 優勝キャディへ220万円＆ホールインワン賞50万円のビッグボーナス
「攻めることによってつかめるものを」 進藤大典氏がジュニア大会を開催する“想い”
顔と名前で覚えよう！ 女子プロテスト合格者プロフィール
苦節10年で初V…家族、兄と慕う松山英樹にも感謝 佐藤大平が大事にしてきた“下積み時代”の風景「自分も負けられない」
〈連続写真〉タテ振りからヨコ振りに！ 松山英樹のスイングはどう変わった？
今大会には4部門合計117人が出場。松山英樹のキャディを長年務めた進藤氏の「ゴルフの楽しさをより感じてもらうためアグレッシブな姿勢、最後まであきらめない気持ちを養って欲しい」という想いから、国内ジュニア大会では唯一のステーブルフォード方式（ポイント加点制）で争われた。高校男子の部は35ポイント（2イーグル・5バーディー・3ボギー）を獲得した井上滉太（埼玉栄高3年）が初優勝。同女子の部では伊藤せあら（ルネサンス豊田高2年）が27ポイントで首位に並んだ丸尾海七（福岡第一薬科大付属高校1年）をプレーオフで下し、こちらも初優勝を飾った。副賞として、井上には来年の国内男子ツアー「ANAオープン」（予定）、伊藤には国内女子ツアー「ゴルフ5レディス」の出場権が与えられた。出場の際には進藤氏がキャディを務める予定。中学男子の部は小澤優仁（府中市立浅間中学2年）、女子の部は村田芽依（長野市立篠ノ井東中学3年）が優勝を果たした。以下は進藤氏のコメント。「この大会は、ただの勝敗を競う場ではありません。どれだけミスをしても、また前を向いて打てるか。苦しい状況の中でも、自分を信じられるか。一打一打の積み重ねの中に、人生の縮図のようなドラマがある??そう信じて、私はこの大会を作ってきました。世界に出て気づいたことがあります。どんなに技術があっても、自分を信じられない選手は結果を残せない。逆に、思い切り挑戦できる心を持っている選手は、どんな環境に置かれても前に進める。この大会が、その“心の強さ”を育てるきっかけになれたらと、心から願っています」
<ゴルフ情報ALBA.Net>
“裏方”にも光が当たった一週間 大会が払ったキャディへの賞金とリスペクト【現地記者コラム】
男子ゴルフは“裏方”も主役に 優勝キャディへ220万円＆ホールインワン賞50万円のビッグボーナス
「攻めることによってつかめるものを」 進藤大典氏がジュニア大会を開催する“想い”
顔と名前で覚えよう！ 女子プロテスト合格者プロフィール
苦節10年で初V…家族、兄と慕う松山英樹にも感謝 佐藤大平が大事にしてきた“下積み時代”の風景「自分も負けられない」