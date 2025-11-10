ゆりやんレトリィバァ、3rdシングル『難波ナンバーワン』12・3配信 カラオケ映像＆インスト音源を先行公開
YURIYAN RETRIEVER（ゆりやんレトリィバァ）が、3rdデジタルシングル「難波ナンバーワン」を12月3日にリリースすることを発表。あわせて、新アーティスト写真およびジャケットイラストも公開された。
【写真】ゆりやんの手描き！デジタルシングル「難波ナンバーワン」ジャケット
今年7月にシングル「YURIYAN TIME」でメジャーデビューし、同月には音楽番組『ミュージックステーション』に出演、9月には2ndシングル「Venus」を引っさげて同『Venue101』に登場するなど、精力的なアーティスト活動を展開してきたYURIYAN RETRIEVER。今作「難波ナンバーワン」は、これまでどおりyonkey（Klang Ruler）とYURIYANによる共作体制で制作された新曲だが、ヒップホップ路線から一転、昭和歌謡のテイストを全面に打ち出した異色の仕上がりとなっている。
ビジュアル面でも昭和感を打ち出しており、後日公開されるミュージックビデオとリンクする新アーティスト写真は、どこか懐かしさを感じさせる世界観で統一。ジャケットイラストはこれまでの2作と同様、YURIYAN本人による描き下ろしとなっている。
また、リリースに先駆けて11月11日午前0時より、インスト音源の先行配信がスタート。同日午前11時には、第一興商制作によるカラオケ映像もYouTubeで公開される。昭和歌謡風のアレンジに合わせた映像演出にも注目だ。
