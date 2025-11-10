82歳・加藤茶、体調不良でイベント欠席 謝罪＆らしさあふれるコメントも「みんなも風邪ひくなよ！」
ザ・ドリフターズの加藤茶（82）が、12日に鹿児島で行われる予定の『ザ・ドリフターズ展』へのオープニングゲストとしての出演を、体調不良のため、見合わせることが10日、発表となった。
【画像】加藤茶、体調不良でイベント欠席 らしさあふれるコメント
同展の公式Xでは「#ザドリフターズ展 鹿児島会場【体調不良による出演キャンセルのお知らせ】11月12日(水)鹿児島 山形屋にて開催の「ザ・ドリフターズ展」にオープニングゲストとして出演を予定しておりました加藤茶さんですが、ご本人の体調不良により、大事をとって出演を見合わさせていただくこととなりました今回の出演を楽しみにして頂いた皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけします事を深くお詫び申し上げます」と報告。
所属事務所の公式Xでは、加藤のコメントも掲載されており「11月12日より開催される「ザ・ドリフターズ展」にオープニングゲストとして出演予定でしたが、体調を崩してしまい、残念だけど大事をとって出演を見合わさせていただくことになりました。楽しみにしてくれていた鹿児島のファンのみんな、本当にごめんなさい!ブーたんに話したら「加トちゃんの分まで頑張る!」と力強く約束してくれたので、ちょっと不安だけど託します！寒くなってきたけど、みんなも風邪ひくなよ！」と呼びかけている。
