国光文乃外務副大臣が１０日、Ｘ（ツイッター）で、高市早苗首相が午前３時から衆院予算委の対策勉強会を開いたことに関連し、国会の質問通告ルールを守らない野党があるとの趣旨で７日に投稿した内容に事実誤認があったと謝罪した。

国光氏は７日の投稿で「前々日の正午までという通告ルール、どれほどの野党議員が守ってますか？」と記していた。

今回の投稿では「質問通告のルールは、平成１１年の国会の申し合わせでは、『２日前の正午まで』とされていました。が、平成２６年以降の申し合わせでは、『速やかな質問通告に努める』となっております」と説明。

「このような状況の中、各会派は、建設的な国会質疑と国家公務員への負担軽減等から、できるだけ速やかな通告にご努力いただいております」とし、自民党の場合は「内部の取り決めにより『委員会の２日前までに、質問通告を行う』こととされていると承知しております」とした。

「現在も、前々日の正午までという質問通告ルールが続いていることを前提とした当方の投稿は、事実誤認であり、撤回させていただくとともに、国会でお決めいただく質問通告のルールについての発言は慎重であるべきでございました。関係者の皆様にお詫び申し上げます。当該投稿は削除いたします」と記した。

国光氏の誤った投稿により、ネットで猛烈な批判を浴びたとして、立憲民主党などが抗議していた。