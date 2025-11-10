分譲マンションか戸建てか。それぞれに向いている人の特徴とは【眠れなくなるほど面白い 図解 マンションの話】
ライフステージが変わる人こそ「分譲マンション」を選ぶべき理由
「戸建て」が向いている人もいる
資産価値が高いマンションをうまく「住み替え」ることにより、損をするどころか「資産を増やす」ことができる、ということをこれまでお話ししてきました。
しかし「この先、家族の形や仕事がどうなるかわからないし……」とライフステージの変化を理由に、戸建てと分譲マンション、どちらにするか悩む人もいるかもしれません。
そこで、「マンションが向いている人」と「戸建てが向いている人」のポイントを挙げました。これを見ていただくとおわかりの通り、「戸建てが向いている」という人も存在します。利便性よりも広さを重視したい、家族の人数が多く大きな家に住みたい、基本的には車生活で駐車場を確保したいなど……。そういう人にとっては、資産性よりも戸建てを選ぶメリットというのは大きいはずです。
しかし、それ以外の多くの人にとっては、実は分譲マンションを選んだほうが「ライフステージの変化」に対応できるということがおわかりいただけるのではないでしょうか。また、資産価値が高いマンションを選ぶことで、子どもが家を出た後に狭いマンションに住み替えて老後資金を確保する……という選択肢を取ることもできます。ライフステージの変化は、分譲マンションを選ばない理由にはならないのです。
「分譲マンション」と「戸建て」、それぞれ向いている人は？
分譲マンションが向いている人
資産性（リセールバリュー）を重視したい
10年以内に住み替える可能性がある
現在、20代～30代前半である
今後、家族構成が変わる可能性がある
駅・商業施設が近いなどの利便性を重視したい
戸建てが向いている人
コスパを重視したい
広い家に住みたい
家族人数が多く、4LDK以上の家に住みたい
駐車場を確保したい
静かな住宅街に住みたい
住み替えの予定はないので、長く住むつもりで購入したい
ライフステージが変わる可能性がある人ほど
分譲マンションを選ぶべき！
【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 マンションの話』著：沖 有人