田中有紀、2nd Single「I need」2026年2月25日発売決定！TVアニメ『おまごと』EDテーマに決定！

田中有紀の2nd Single「I need」が2026年2月25日に発売されることが決定した。

リード曲の「I need」は、作詞に奥井雅美を迎えたEDM調の楽曲で、2026年1月放送開始予定のTVアニメ『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』のEDテーマ。奥井雅美の真っ直ぐな歌詞と田中有紀のストレートな歌声が交差し、心を揺さぶる1曲になっている。

そして、カップリング曲には2026年1月12日（月・祝）開催「YUKI TANAKA 2nd Live: JUMPIN’ PARTY」のテーマソングにもなっており、現在、好評配信中の「JUMPIN’ PARTY」を収録。ヒップホップからレゲエ、じゃんけんなど、さまざまなジャンル・要素が入り混じったハイテンションなアッパーソングだ。

さらに、初回限定盤には2025年1月11日（土）に開催された「YUKI TANAKA 1st Live: Crier」のBlu-rayが、全曲ノーカットで収録される。年明けに開催予定の「YUKI TANAKA 2nd Live: JUMPIN’ PARTY」も、1st Liveに続いて熱いステージになること間違いなし。チケットは残りわずかとなっており、パワーアップした田中有紀の2nd Liveと2nd Single、ぜひ、どちらもチェックして欲しい。

●ライブ情報YUKI TANAKA 2nd Live: JUMPIN’ PARTY2026年1月12日（月・祝） OPEN 16:00 / START 17:00会場：EX THEATER ROPPONGIチケット代：全席指定 8,800円(税込)※枚数制限：お一人様4枚まで。※入場制限：3歳以下入場不可。※ご入場時1ドリンク代別途600円が必要です。現金・交通系電子マネーでお支払いいただけます。

ローソンチケット

https://l-tike.com/yukitanaka/

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/tanakayuki26/

イープラス

https://eplus.jp/tanakayuki/

●リリース情報

田中有紀

「I need」

2026年2月25日発売

【初回限定盤（CD+BD）】



品番：LACM-34776

価格：￥8,250（税込）

【通常盤（CD）】



品番：LACM-24776

価格：￥1,650（税込）

＜INDEX＞

1. I need

作詞：奥井雅美 作曲・編曲：木下智哉

2. JUMPIN’ PARTY

作詞：常楽寺澪 作曲：石鄢剛、小久保祐希 編曲：石鄢剛

3. I need - Instrumental -

4. JUMPIN’ PARTY - Instrumental -

＜Blu-ray＞

「YUKI TANAKA 1st Live: Crier」

1. Crier

2. Blue Wind

3. No Pain No Gain

4. Going Going Going

5. 聖少女領域（cover）

6. Paradise Lost（cover）

7. 境界の彼方（cover）

8. KURAGET DOWN

9. UP TO DATE

10. Dear STELLA

11. Familiar

12. 未来スケッチ

13. From here to HISTORIA

14. Treasure Chest

15. Crier

