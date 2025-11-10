PompadollS、1stフルアルバム『PompadollS』リリース決定
2024年1月に活動を開始した東京発ピアノロックバンド・PompadollSが、1stフルアルバム『PompadollS』を2025年12月17日（水）にリリースすることを発表した。
PompadollSは、クラシックピアノとパンク／ハードロックの融合という異色のスタイルを貫き、童話をモチーフにした幻想的な物語世界と現実の感情を行き来するサウンドで注目を集めてきた新世代アーティスト。代表曲「悪食」は、童話『ヘンゼルとグレーテル』を題材にした楽曲で、TikTokで1,000万再生を突破。Spotifyバイラルチャートでは日本1位・韓国4位を記録し、10代を中心に爆発的な支持を獲得。ストリーミングでも1,000万再生を超えるヒットとなった。2025年6月に開催された初の東京ワンマンライブは即日完売。SNSと口コミでその名が広まり、韓国・ソウルでの初海外公演（9月開催）も成功を収めた。また、2025年冬に行われる東名阪を巡る全国ツアーも全公演SOLD OUTしている。
アルバムには、これまでの代表曲「悪食」をはじめ、ライブでの定番曲から新曲まで全14曲が収録される予定。
■五十嵐五十（Gt&Vo）コメント
1st EP「P.S.」は自分たちのできることをとにかく詰め込んだ一枚でした。2nd EP「Fantasism」はそこから一歩視野を広げ、楽曲を芸術に昇華させることに挑戦した一枚でした。
そして、この度リリースする初のフルアルバム「PompadollS」は、それらの曲に加え、2枚のEPを経ることで、これからのPompadollSに必要な激情と客観性を自分たちなりに取捨選択し、調整し、精製されてできた新曲6曲を収録しています。
今までPompadollSが辿ってきた道のり、そしてこれから辿る道のりの第一歩を全て詰め込んだ一枚になっております。
バンドの名を冠するに相応しいアルバムとなりました。どうぞよろしく。
＜リリース情報＞
PompadollS
1st Full Album『PompadollS』
発売日：2025年12月17日（水）
収録曲：
悪食
スポットライト・ジャンキー
ホワイトジャーニー
ロールシャッハの数奇な夢
ねむり姫
ラブソング
日の東、月の西
Vanished Vanity
命知ラズ
海底孤城
ネズミの花嫁
ヒューマン・エラー
怪物
魔法のランプ
＜ツアー情報＞
PompadollS TOUR 2025
11月7日（金）梅田シャングリラ [SOLD OUT]
11月9日（日）名古屋CLUB UPSET [SOLD OUT]
12月18日（木）恵比寿LIQUIDROOM [SOLD OUT]
PompadollS TOUR 2026
3月29日（土）名古屋 CLUB QUATTRO
4月11日（金）梅田 CLUB QUATTRO
5月 韓国・ソウル公演
6月6日（金）東京 ZEPP SHINJUKU
オフィシャルサイト https://pompadolls.bitfan.id/
