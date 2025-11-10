気象台によると、桜島の南岳山頂火口で、10日午後5時33分に噴火が発生し、噴煙が火口から1000mの高さまで上がりました。噴煙量は中量で、南に流れています。

桜島降灰予報（定時）

現在、桜島は噴火警戒レベル３「入山規制」が継続です。桜島で噴火が発生した場合には、１０日２１時から２４時までは火口から北方向、１１日０９時から１２時までは火口から東方向に降灰が予想されます。

１０日１８時から１１日１２時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼１０日１８時から２１時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ５０ｋｍ ３ｋｍ

▼１０日２１時から２４時まで 北（姶良市加治木方向） ３０ｋｍ ３ｋｍ

▼１１日００時から０３時まで 東（鹿屋市輝北方向） ５０ｋｍ ３ｋｍ

▼１１日０３時から０６時まで 東（鹿屋市輝北方向） ５０ｋｍ ４ｋｍ

▼１１日０６時から０９時まで 東（鹿屋市輝北方向） ５０ｋｍ ４ｋｍ

▼１１日０９時から１２時まで 東（鹿屋市輝北方向） ５０ｋｍ ４ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

▼鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、指宿市、南九州市、大崎町、東串良町、錦江町、肝付町、薩摩川内市、曽於市、霧島市、姶良市、志布志市

▼宮崎県 ：都城市、日南市、串間市、三股町

