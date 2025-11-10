50歳吉瀬美智子「この歳になると、優しくされたい。愛されたい」

女優の吉瀬美智子（50歳）が、11月16日に放送予定のトーク番組「おしゃれクリップ」（TVer/日本テレビ系）に出演。「この歳になると、優しくされたい。愛されたい」と語った。



映画「平場の月」に出演している吉瀬美智子が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場し、吉瀬に合いそうな恋人を考えるというトークに。



吉瀬によると、「ついてこい」というタイプの方が良いが、甘えはしないそうで、同じ福岡県出身のMCの井桁弘恵に「九州女子ってそういう所ありません？」と同意を求める。



井桁も「あります。強がってはいるんです。強がりたいんです。でも弱い所も見せたいんですよ」と話し、吉瀬も「だけど、自分が引っ張っている感じに見せたい。長い綱つけてる感じで、何かあったらキュッと引っ張る感じ。自由にさせるんだけど。この歳になると、優しくされたい。愛されたい。横にいてくれればいいのよね、美味しいもの食べたりとか」と語った。