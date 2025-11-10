【「50年ロングセラー」の秘訣】

煮豆の会社がブームをつくったデザートは？ 「フジッコ」に聞いた

黒ひげ危機一発（タカラトミー）

50周年の節目といえば、夫婦なら「金婚式」。互いに健康で共白髪を誓った男女でも、およそ3割しか迎えることができない特別な記念日だ。50年も愛し愛されてきた企業やロングセラー商品も数あるが、そこに至るまでにはどんな苦労を重ねてきたのだろうか。

こう聞かれたら、どう答える？

「黒ひげが飛んだら勝ちか負けか」

正解は？

遊んだ年代によって異なるかもしれない。

「縄で縛られた海賊の縄を剣で切って助けてあげるという設定なので、1975年の発売当初は飛んだら勝ちが公式なルールでした。ところが、人気クイズ番組をきっかけに『飛んだら負け』が定着して……」（タカラトミー広報担当者）

76年に放送が始まったフジテレビ系列の「クイズドレミファドン」。番組内に「黒ひげ危機一発」が登場し、「飛び出したら負け」のイメージが定着した。79年には公式ルールも、遊ぶ人が「あらかじめ勝ちか負けを決める」に変更された。

「負け」を採用する人が多かったせいか、95年に公式ルールは「負け」に変わった。遊んだ年代によってルールが違うのは、そんな事情があるからだ。

「発売50周年を機に、30年ぶりに公式ルールを元に戻しました。飛び出したら勝ちです」（前出の担当者）

テレビ番組の影響もあって、黒ひげは人気商品に育っていく。分かりやすいゲーム性は海外にも受け入れられ、世界47カ国・地域で発売。累計2000万個を販売している（2025年3月時点）。

人気キャラクターとのコラボレーション商品もいっぱいあって、ピカチュウやドラえもん、ミニオン、スティッチ、スーパーマリオ、ちいかわ……なんかも飛び出す。えッ、マジ？ というキャラクター（？）も飛んでいった。スギちゃん、どぶろっく、マツコ・デラックスなどだ。

■四文字熟語と違う「一発」

ユニーク商品を含め、これまで98種類を発売している。

さて、商品名は「黒ひげ危機一発」。四文字熟語でおなじみの「危機一髪」ではない。

「黒ひげが発射するので、髪ではなく、あえて発となっています」（前出の担当者）

知ってた？