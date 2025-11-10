イチロー（52=マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が今年も高校球児に指導した。

イチローくん、ウソー！もっと早く言ってよ！と思ったあの日の話

8、9日の両日、足を運んだのは「思いが詰まった手紙」（イチロー）が届いたという新潟・長岡の中越。今夏の甲子園に出場し、初戦で関東第一（東東京）に敗れはしたが、県内有数の強豪校として知られる。

イチローが今回、同校を訪問する大きなきっかけとなった、県内の糸魚川白嶺などの5校による連合チームの18人のメンバーも参加。初日はイチローがプロ2年目の1993年に野茂英雄からプロ初本塁打を放った悠久山球場、2日目は中越高グラウンドで練習。ランニングに始まり、キャッチボール、打撃などを通じ、2日間に渡って球児と交流した。連合チームのメンバーには、「なかなか難しいよね。モチベーションをどこに持っていくかも分からない。挑んでいく気持ちは大事にしてください」と呼びかけた。

そんなイチローは初日、悠久山球場に訪れた際、5歳年上で現役時代に何度も対戦したレジェンド右腕について語る場面があった。

球場の入り口にはオリックス時代のイチロー、近鉄時代の野茂のレプリカユニホームとともに、初本塁打を打った際の写真や新聞記事も飾られていた。それを目にしたイチローは野茂に対する思いをこう言った。

「先頭打者で打ったイメージだった。野茂さんのフォークは打てない。初球からフォークを投げてこないと思っていた。（打ったのは）初球真っすぐ。（なので）先頭打者だと思っていた」

「真っすぐを待って、変化球に対応するのではダメだと思った。野茂さんからは絶対に打てない。そこから考え方を大きく変えた」

93年6月12日、イチローが野茂から右翼最前列に運んだのは8回表の第4打席だった。野球人生の節目となる一打は、打った球種のみが鮮明な記憶として残るほど、インパクトが強いものだったのだろう。

2人の対戦は、日本時代は13打数4安打の打率.308、MLBでは12打数4安打の打率.333。数字を見ればイチローに軍配が上がると言っていいが、特にオリックス時代のイチローにとって野茂は最強の敵であり、超えるべき大きなカベだった。

イチローは今夏、MLBの野球殿堂入り表彰式典の記者会見でも、日本人としてメジャー挑戦のパイオニアになった野茂について、こう言っていた。

「野茂さんがプレーしていなかったら、MLBとの距離は永遠に縮まらなかった。野茂さんの活躍のおかげで劇的に変わった。自分のモチベーションに繋がった」

自身も日本人野手のパイオニアであるイチロー。今後も高校球児への指導を継続していく方針だ。