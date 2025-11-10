【その日その瞬間】

呉勝浩さん（作家／44歳）

◇ ◇ ◇

全国ロードショーが始まった映画「爆弾」の原作者で作家の呉勝浩さん。ターニングポイントはミステリー作家の登竜門、江戸川乱歩賞の受賞と、デビュー後に大藪春彦賞に落選した瞬間という。

ターニングポイントのひとつは「道徳の時間」で乱歩賞をいただいてデビューできた時（2015年）ですね。その2年前に応募した「『このミステリーがすごい！』大賞」で最終一歩手前の候補に、前年には乱歩賞の最終候補に残ることができた。

長編ミステリーを年1本ペースで書き、大好きなメフィスト賞をはじめ、毎年いろんな賞への投稿をずっと続けてきたので、この2つの評価はうれしかったんです。

でも、その半面、翌年に乱歩賞を受賞する「道徳の時間」を書いている最中は「これが落選したら、もう無理かな」という大きな不安がありました。33歳になるし、当時のバイト先の方からも「そろそろ社員になることを考えたら」と誘っていただいていましたから、次がミステリー作家になれるラストチャンスだろうと。

結果的に受賞できたわけですが、これがすんなりとはいきませんでした。選考の日に編集者からの電話で「受賞おめでとうございます。ただし！ 作品に看過できない問題があるので、もしその部分を変えていただけるなら、受賞になりますが、いかがしますか」と。その部分とは結構、大きな箇所で、僕としては「受賞するために、大きく直すなんてあるの？」という感じで（笑）。

手直しして受賞となりましたが、この時が人生の一番のターニングポイントでした。それがちょうど10年前。

■「俺は消えなくていいんだ」と思った大藪春彦賞候補作「ロスト」

ふたつ目は、デビュー2作目の「ロスト」（15年）が大藪春彦賞の候補になったこと。結果的には3作目の「白い衝動」（17年）で受賞するんですが、候補になったことが大きかったんです。僕は書いてすぐ一発デビューするような才能あふれるタイプではなく、何度も応募を続け、がむしゃらに書いてきたんです。だから、簡単に受け入れてもらえるとは思っていませんでしたが、その予想よりもデビュー作はかなり批判があり、セールス的には厳しくて「生き残るのは大変そうだな」と痛感していました。

「低くなった期待値を早く回復しないと今後はかなりしんどくなる」と思い、編集者と相談して「次作を早めに出そう」となったんです。「ロスト」は乱歩賞をとる前に書いておいたので、同年の12月には出版できました。しかし、評判はまたも芳しくなかった。「あちゃー」という感じですよ。続いて短編集も出しましたが、火がつくわけでもなかった。その時点で「僕はもう終わるんだ」と覚悟しました。次の小説が最後の本だろうと。それで「白い衝動」という作品を書き上げた頃、「ロスト」が大藪賞候補になったんです。

ここは、僕が作家として生き残れたターニングポイント。結果的に受賞はしないんですが、プロ作家の文学賞の最終候補になったことで「俺はまだ消えなくていいんだ」と思えました。プロ作家の賞って、世間一般の人は直木賞、芥川賞は知っていても、他の賞はあまり知らないと思います。でも、業界の人はチェックして「候補になるなら将来すごいものを書くかもしれないから、こいつに書かせてみるか」と編集に思ってもらえましたから。正直「助かった」と思いましたよ。

発表の日は講談社にいたんです。何かの作業をしていましたが、出版社にいればもし受賞した時にすぐ対応できますしね。電話がかかり「今回は残念ですが」と落選を告げられました。その直後、別室から「やったー！」と大声が響いてきて。一緒に候補になっていた長浦京さんの編集さんたちが受賞して大喜びしているんですよ。長浦さんも候補作が講談社から出されていて。同じ出版社の近くの部屋で明暗が分かれた瞬間です。

まあ、賞にはいろんなエピソードがありますね。翌年に受賞するより、候補になった年の方が作家生命が延びたという点で大きかったのは確かです。今までやってこられたのも大藪賞のおかげです。

■原作の映画化「爆弾」がヒット中！

その後、吉川英治文学新人賞もいただけて、周りからは「順調ですね」と言われることもありましたが、僕としては「生き残っている」「どうにかしがみついている」という感覚です。「爆弾」が映画化されましたが、「爆弾」以前はつらかったですね。作品は自分の期待する反応より悪い方が多かったですから。

映画「爆弾」は撮影を1日だけ見させていただいたんですけど、役者さんはすごいなと改めて思いました。自分の小説の初めての映像化なので、映画を見るのが楽しみです。

「爆弾」がおかげさまでヒットし、経済的にも助かりましたが、まだまだ僕はミステリーの世界にしがみついている感覚です。今後も「爆弾」シリーズは続けたい。でも、同じことをずっと続けることはできない性格なので、やりたいと思ったことは挑戦したいなと。作家デビュー10年になりましたが、僕はいつもプロの作家として書くのではなく、「次に書く小説で乱歩賞に応募したらとれるかどうか」を考えながら書いています。いつ書かせてもらえなくなるかわからないので、一本一本つねに勝負する。そういう考え方じゃなければ「もっとたくさん書けよ」と編集者に言われそうですから（笑）。

（聞き手=松野大介）

▽呉勝浩（ご・かつひろ） 1981年9月生まれ、青森県八戸市出身。大阪芸術大学卒業後、アルバイト生活を経て2015年に作家デビュー。映画化された「爆弾」（講談社文庫）が話題だ。