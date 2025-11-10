　名古屋を訪れた外国人観光客は一体どこへ向かうのか。セントレアで取材すると、他都市への経由地として利用する人がいる一方、名古屋そのものを目的に訪れる人もいました。



■名古屋を素通り？観光客の本音




　セントレアの国際線到着フロアで、到着したばかりの外国人観光客を取材しました。

オーストラリアから来た男性：
「京都・大阪・東京に行く予定。名古屋に来てから他の都市に行くのがとても安い」

イギリスから来た男性：
「正直、名古屋に来てから東京に新幹線で向かった方が安い」

交通費を節約するために、名古屋を経由して他都市へ向かうという人が多く、少し残念な“名古屋飛ばし”の実態が見えてきました。



■うなぎに感動…韓国からの食通




　一方で、あえて名古屋を目的地に選んだ観光客も。チリ出身で現在韓国在住の男性は、名古屋名物「ひつまぶし」を食べるためにやって来たといいます。




韓国在住の男性：
「韓国でもウナギは食べられている。韓国のウナギもおいしい」

韓国と日本のウナギを食べ比べたいという男性。韓国では網の上で焼く“焼き肉スタイル”が一般的で、日本の“かば焼きスタイル”も試してみたかったといいます。




韓国在住の男性：
「とてもおいしいです。なるほど、そういうことなのですね。ここは本当におすすめ」

外はパリッと香ばしく、中はふっくら。名古屋ならではの焼き方をすっかり気に入った様子でした。



■ゴルフを目的に訪日する人も




　続いては、大きなバッグを抱えた団体ツアー客。

韓国から来た女性：
「ゴルフをしに来ました。韓国でゴルフをするのが好きだけど、値段が高い」




セントレア到着後すぐに岐阜県のゴルフ場へ直行するそうで、「日本の方が、プレー代が安いから」と話します。

東海地方のゴルフ場では、インバウンド向けにツアープランを企画し、積極的に誘致しているところも増えているといいます。



■“コナンの街”に憧れて…名古屋初訪問の台湾人グループ




　続いては、台湾からの仲良し4人組。

台湾から来た女性：
「私たちは映画が好き。かつてここ（名古屋）で『名探偵コナン』の映画を撮っていた」




『名探偵コナン』で名古屋が舞台となった映画を見て、“聖地巡礼”に来たといいます。さらに行きたい場所を聞いてみると。

女性：
「水族館に行きたい。たくさんの魚がいる大きな水族館だから。台湾の水族館は小さすぎるけど、名古屋は大きいと聞きました」




4人はこの後、名古屋港水族館へ。初めて見たというベルーガのトレーニングに夢中になっていました。

2025年10月27日放送