シリーズ劇場版6作品の期間限定リバイバル上映する「月1 エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026」(月1エヴァ)の第3弾「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序」が11月14日より上映開始となる。この第3弾では、冒頭に綾波レイ役を演じた林原めぐみのコメントが上映される。

入場者プレゼント

コメントは音声のみで3分ほど。「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序」を上映する全劇場で放映される。また数量限定の入場者プレゼントとして、上映当時のポスタービジュアルがデザインされたスマホサイズのステッカーが配布される。

1995年のTVシリーズ放送開始から、2025年で30周年の節目を迎えた「新世紀エヴァンゲリオン」。月1エヴァでは、「新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生」から「シン・エヴァンゲリオン劇場版」までのシリーズ6作品を上映していく。

10月10日から上映された第1弾「シト新生」(上映バージョンは後継作品のDEATH (TRUE)2&REBIRTH)は観客動員12万人、興行収入2億円、10月24日からの第2弾「新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air／まごころを、君に」は観客動員14万人、興行収入2.2億円超の好成績を記録している。

なお、第3弾となる「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序」では、11月15日に東京・大阪で、16日に福岡でエヴァンゲリオンシリーズ初となる発声可能上映の実施も決定している。

また、2026年2月21日～23日には、シリーズ初となる3日間に渡るフェス「EVANGELION 30+； 30th ANIVERSARY OF EVANGELION」が横浜アリーナで開催予定。イベント内のSTAGE AREAには、シリーズの監督・総監督を務める庵野秀明氏が3日間出演することも決定している。

『月1エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026』予告 /『エヴァンゲリオン』劇場版6作品 期間限定リバイバル上映