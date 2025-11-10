木原稔官房長官が、10日午後の会見で、事実誤認のSNS投稿をしたとして国光文乃外務副大臣を注意したことを明らかにした。木原官房長官は10日午前の会見で、北方領土を“外国”と表現したと誤解を招きかねない発言をした黄川田仁志沖縄北方担当大臣を注意したことを明らかにしたばかりで、立て続けに2人の大臣、副大臣を“注意”する異例の事態となっている。

【映像】「一番やっぱり外国に近い」問題になった大臣発言のすべて（実際の映像）

国光文乃外務副大臣は、高市早苗総理が7日午前3時に“出勤”し予算委員会の答弁準備をしたことについて「質問通告が遅いからだ」「前々日の正午までという通告ルール、どれほどの野党議員が守ってますか？」などとXに投稿、野党側が「事実誤認だ」と反論していた。

10日午後の会見で木原官房長官は「質問通告のルールについてですが、おっしゃるように平成11年（1999年）の国会の申し合わせでは“前々日の正午”までとされておりましたが、平成26年（2014年）以降の申し合わせでは“速やかな質問通告に努める”とされているものと承知しております。ご指摘の国光外務副大臣のSNS上の質問通告に関する投稿は“前々日の正午まで”という質問通告ルールが続いているということを前提としていた時点で、これは事実誤認であったということから、私から国光文乃外務副大臣に対しては、注意をしたところであります」と明らかにした。

そもそも今回の予算委員会は、前々日に開催が決まったため“前々日の正午まで”のルールだったとしても質問通告は事実上不可能だった。木原官房長官は「（質問は）前日の正午にはすべて出された」としている。

また、黄川田大臣は、8日に北方領土が見える北海道根室市の納沙布岬を訪れた際「一番やっぱり外国に近いところ」と発言、北方領土を“外国”と表現したと誤解を招きかねないと批判を受けていた。木原官房長官は10日午前の会見で、黄川田大臣を8日に注意したことを明らかにした。10日午後の会見では記者から「政府として発言を撤回、謝罪する考えがないか」と問われ「黄川田大臣の発言の撤回等につきましては、黄川田大臣自身が判断されるべきものでございます」と答えた。（『ABEMA NEWS』より）