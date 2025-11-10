オンラインゲーム『NEEDY GIRL OVERDOSE』が2026年4月にTVアニメ化され、テアトル新宿・梅田にて劇場先行版として公開されることが決定。あわせて第1弾PVと第1弾キービジュアルが公開された。

2022年にWSS playgroundより発売され、累計300万本を突破した『NEEDY GIRL OVERDOSE』（通称：ニディガ）をアニメ化する本作。最強の配信者を目指す承認欲求強めな女の子と、彼女を支える「ピ」の30日間を描いたマルチエンディングアドベンチャーだ。2022年1月にSteam配信にてリリースされた本作は、累計300万本ダウンロードを記録。関連楽曲の再生数は4億回を突破し、インターネットカルチャーを代表するインディーゲームとなった。

アニメーション制作は『アークナイツ』『ブルーアーカイブ』を手がけるYostar Pictures。監督は『ブルーアーカイブ』や『New PANTY & STOCKING with GARTERBELT』の絵コンテ・演出、そして『NEEDY GIRL OVERDOSE』ショートアニメを手がけてきた中島政興（Yostar Pictures 所属）が担当し、アニメーション独自の物語とキャラクターを描き出す。

あわせて公開された第1弾キービジュアルでは、混沌とした令和のインターネットを照らす、一筋の光となった女の子「超絶最かわてんしちゃん（通称：超てんちゃん）がこちらを見つめる様子が描かれており、「私を見ろ」というコピーが配置されている。（文＝リアルサウンド編集部）