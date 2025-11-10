くるりが、15thオリジナルアルバム『儚くも美しき12の変奏』を2026年2月11日にリリース。また、収録曲「瀬戸の内」を11月14日に先行配信する。

本作は、前作『感覚は道標』から2年4カ月ぶりとなるニューアルバム。ドラマ『今日もふたり、スキップで』（Lemino）の主題歌「ワンダリング」、Homecomingsの畳野彩加をゲストボーカルに迎えた「Regulus」、阪急電鉄『走る阪急写真館』に書き下ろした「3323」、昨年リリースした、音楽家 ダニエレ・セーペと共にイタリアのナポリで制作した「La Palummella」、先行配信される「瀬戸の内」を含む全12曲が収録される。そのほか、2026年3月25日にアナログレコード（2枚組重量盤）のリリースも決定した。

先行曲「瀬戸の内」は、9月からの連続配信リリースの第3弾。ライブでも多々披露され、ファンには馴染みのある1曲となっている。近年、くるりのライブやレコーディングを支える石若駿（Dr）、野崎泰弘（Key）、松本大樹（Gt）がバックを固め、Daniele Sepeによるソプラノサックスが瀬戸内海から心に吹き込む風を体現し、秋から冬へと移ろうこの季節と共に思い出を振り返るような楽曲に仕上がっている。

また、本作のCDショップ別特典と、11月15日からスタートするツアー『夢のさいはて』会場限定の予約特典も発表された。CDショップ別特典は先着順となる。

さらに、ラジオ放送プラットフォームアプリ Stationheadにて、くるりのオフィシャルアカウントを開設。デジタルシングル「瀬戸の内」のリリースを記念して、11月14日にはリスニングパーティの開催も決定した。当日は先日開催された『京都音楽博覧会2025』より、1日目／2日目のプレイリストがフル公開される。なお、今後も定期的な開催やメンバー参加を予定しているとのことだ。

（文＝リアルサウンド編集部）